В Ляэнемаа (Эстония) на камеру видеонаблюдения попала рысь, однако несогласованная съемка рассердила прогуливающееся по двору животное, рассказывает Rus.Postimees.
Видео ⟩ Камера засняла во дворе дома рысь: она была недовольна "несогласованной" съемкой
Камера засняла во дворе дома рысь: она была недовольна "несогласованной" съемкой
Мерике Ристайн, владелица загородного дома в Ноароотси, Ляэнемаа, прокомментировала видео и сообщила порталу Lemmik, что первый раз рысь попала в объектив ее камеры еще в марте 2021 года.
"То, что у нас во дворе гуляет рысь, стало большим сюрпризом. В этом году она попала на камеру десять раз". Однако в последнее время рысь была в особенно вздорном настроении и даже решила напасть на камеру.
Увидеть гордое животное своими глазами Ристайн пока не удалось. "У нас по двору бегают еноты, козы, кролики, лисы, выдры, скунсы, кабаны, лоси и барсуки, которые периодически попадают на камеру. Наверное, на них рысь и охотится".
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