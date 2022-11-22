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Фото ⟩ Рыбак поймал огромную "золотую рыбку"

rus.tvnet.lv
Рыбак поймал огромную "золотую рыбку"
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Во Франции рыбак поймал огромную "золотую рыбку"
Во Франции рыбак поймал огромную "золотую рыбку" Фото: Bluewater Lakes/Facebook.com

Во Франции мужчина поймал впечатляющего китайского карася, или "золотую рыбку". Рыба настолько большая, что рыбаку пришлось держать ее обеими руками, сообщает ВВС.

Рыбак из Великобритании отправился в поездку во Францию, где ему удалось поймать невероятно большого карася.

Фото: @astorey88/Twitter.com

Рыбу Энди Хаккет поймал в озере в провинции Шампань. Рыбу запустили в озеро 20 лет назад, и ранее никому не удавалось ее поймать.

Зовут эту "золотую рыбку" Carrot (англ. - "Морковка"). Рыбак рассказал, что вытаскивал ее 25 минут.

Вес рыбы составил 30 килограммов. После взвешивания "Морковку" отпустили обратно в воду.

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