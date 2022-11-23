22 ноября украинская певица Вера Брежнева поделилась в сторис воспоминаниями о кастинге в группу "ВИА Гра", который полностью изменил ее жизнь.
Брежнева публично обратилась к Меладзе, не став называть его мужем
"20 лет назад я прошла кастинг в группу "ВИА Гра", что, естественно, в корне изменило мою жизнь", - написала Вера Брежнева.
Артистка также обратилась к продюсеру группы Константину Меладзе, за которого тайком вышла замуж семь лет назад.
Любопытно, но в тексте Вера Брежнева представила Константина Меладзе как композитора и продюсера, которому благодарна за написанные для нее "потрясающие песни". Певица не стала называть Меладзе мужем.
Ранее Константин Меладзе опубликовал в своем Instagram детское фото Веры Брежневой. Этот пост появился на фоне слухов о его разводе с певицей.
"Любовь спасет мир", - подписал публикацию Меладзе, добавив к фразе дату, 22 ноября, и изображение сердца. Отметим, что "Любовь спасет мир" - одна из самых популярных песен Веры Брежневой.
Летом 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся.
Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио "ВИА Гра" эту новость не комментируют.
К слову, украинская певица, долгое время проживавшая и работавшая в России, вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015 года.
Ранее RUS TVNET писал, что после начала войны в Украине Брежнева выехала в Италию, а затем помогала в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины. Это был не первый раз, когда певица помогала беженцам.
В октябре после продолжительной паузы, вызванной началом войны в Украине, Брежнева вернулась к творчеству и выпустила новую песню.
7 декабря 2022 года Вера Брежнева выступит с новой программой в Splendid Palace в Риге.
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