Алвис Херманис о критике Хаматовой: "Они не вникали в факты"

Награду Чулпан Хаматова получила за роль в спектакле Post Scriptum. В соцсетях нелестно отзываются не только о факте вручения ей премии, но и о ее приезде в Ригу - актрису называют представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года.

Несколько пользователей Twitter отметили связь Хаматовой с поддержкой режима Путина в контексте награды.

Художественный руководитель Нового Рижского театра и режиссер Алвис Херманис осудил эту критику в Twitter в свойственной ему саркастической манере. Он посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.

У всех тех, кто сегодня описывает в соцсетях свое возмущение касательно Чулпан, есть две общие черты: они не вникали в факты и биографию актрисы; не видели постановку Post Scriptum.

Кроме того, вам стоит прочитать пьесу Артура Миллера "Салемские ведьмы", которая лучше всего описывает, как работают механизмы охоты на ведьм", - пишет Херманис на своей странице в Facebook.

Напомним, 23 ноября состоялась ежегодная церемония вручения латвийской театральной премии "Ночь лицедеев". Переехавшая из России в Латвию актриса Чулпан Хаматова получила награду "Актриса года" за роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре. Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке.

"Я очень благодарна Латвии, что могу здесь жить и работать в своей профессии. Мне очень важно, что здесь, в Латвии, я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это! Спасибо!" - цитирует ее Rus.LSM.lv.