"Почему мы так узко мыслим?" Директор рижской школы о планах отказа от русского

Как стало известно 21 ноября, Министерство образования и науки планирует потребовать с 2026/2027 учебного года изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.

Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше нельзя будет изучать, так как этот язык не является официальным языком ЕС, кроме того, нет имеющих силу межправительственных договоров, которые обеспечивали бы такую возможность.