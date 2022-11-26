"Если говорить о решениях Министерства образования, очень многие из них либо трудно осуществимы, либо не осуществимы вообще", - рассказала в эфире передачи "Кто вам платит?" директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева. Новость о предложении министерства полностью отказаться от преподавания русского языка в школах задела многих. В эфире передачи у специалиста поинтересовались, в чем суть инициативы Министерства образования и науки (МОН), насколько она реализуема, где в случае необходимости найти новых педагогов и о многом другом.
"Почему мы так узко мыслим?" Директор рижской школы о планах отказа от русского
Как стало известно 21 ноября, Министерство образования и науки планирует потребовать с 2026/2027 учебного года изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.
Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше нельзя будет изучать, так как этот язык не является официальным языком ЕС, кроме того, нет имеющих силу межправительственных договоров, которые обеспечивали бы такую возможность.
"Мы должны исходить из того, что на любое решение нужен определенный ресурс. И если мы говорим о педагогах как о ресурсе, то педагогов нет вообще",
- заявила Рогалева. Она отметила, что в Латвии не хватает преподавателей не только точных наук - математики, физики, химии, но и языков - как латышского, так и английского. Еще хуже дело обстоит с более "экзотическими" немецким, французским, испанским, норвежским и другими языками Евросоюза.
По словам эксперта, проблема с поиском новых преподавателей коснется как билингвальных, так и полностью латышских школ, в которых русский сейчас часто преподается как второй иностранный язык наряду с немецким, французским и испанским. "Такое массированное требование замены педагогов не выдержит ни одна система высшего образования. Подготовить за три года для каждой школы Латвии столько учителей иностранных языков, мне кажется, наш университет не возьмется", - считает Рогалева.
Директор школы призналась, что разговоры о возможном запрете изучения русского языка в школах шли давно, "с тех пор, как русский язык потерял свою привлекательность для части населения", однако новость о планах сделать это через три года застала ее врасплох. "Нам бы хотелось, чтобы, принимая решения, министерство действительно проводило подготовительные работы. МОН не сделало подготовительных работ по переходу на латышский язык со следующего года. Если еще через три года опять без подготовительной работы мы устраняем русский как иностранный... Это вообще большой удар по образованию", - сказала Рогалева.
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На вопрос, можно ли решить проблему с недостатком педагогов, приглашая на эти вакансии специалистов из-за рубежа, гость передачи ответила отрицательно.
"У нас есть опыт с приглашением преподавателя китайского языка, - объяснила она. - К нам приезжает волонтер из Китая, который действительно не знает латышского. Для того, чтобы мы его могли пригласить, существует очень много препон, связанных с видом на жительство, с правом на работу. [...] Но у нас этот учитель даже не оформлен как учитель, потому что как только он становится педагогом - вступает в силу требование знания латышского языка на уровне С1, которое сейчас закреплено законом. Он у нас оформлен методистом, который рассказывает, как лучше преподавать китайский, нашему латвийскому преподавателю". По словам Рогалевой, по этой же причине трудно всерьез рассматривать возможность приглашения учителей из-за границы.
"Думаю, [в этом законе] можно сделать исключение. Но плох тот закон, в котором много исключений. Думаю, тут, скорее, надо как-то по-другому подходить к проблеме. Это неподготовленные решения",
- заключила директор школы.
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Комментируя саму суть проекта, Рогалева подчеркнула, что не считает его "антирусским". "Это, скорее, не сказать "нет" русскому языку, а обратить свое внимание на Европу, - прокомментировала она задумку МОН. - Но для меня, например, вся эта ситуация является довольно абсурдной.
Европа - не замкнутая на себе структура. Европа коммуницирует с разными странами.
В этих странах есть очень большие языки, в том числе тот же китайский, тот же арабский. Арабский мир тоже развивается, несмотря на то, что некоторые страны там достаточно террористические. И Китай тоже, может быть, не совсем демократический. Но при этом, например, есть Япония, есть Корея - не Северная, так Южная. Есть масса замечательных языков, которые нужны Европе - не только Латвии, но и всей Европе, чтобы коммуницировать с остальным миром.
Почему же нам надо замыкаться на Европе? Почему мы так узко мыслим? Почему мы себя мыслим только Европой, а не Европой как частью остального мира?".
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