3 декабря в 18:00 в камерном зале кинотеатра Splendid Palace состоится дополнительный эксклюзивный показ киноверсии многосерийного документального фильма "Дом" режиссера Дмитрия Васюкова. Картина повествует об удивительной судьбе потомков знаменитого княжеского рода Голицыных, вынужденных покинуть Россию более ста лет назад.
В Риге состоится дополнительный показ фильма "Дом"
Впервые фильм был показан в рамках фестиваля Artdocfest/Riga в октябре этого года. Рижским зрителям "Дом" представили сами герои фильма - Екатерина, Майкл и Алекс Голицыны, которые живут на Аляске и специально для мероприятия впервые посетили Европу. Премьера прошла с аншлагом, и по многочисленным просьбам зрителей фильм будет продемонстрирован еще раз. Дополнительный показ пройдет в обновленном камерном зале Splendid Palace на 70 мест, который открывается в помещении бывшего кафе кинотеатра.
В сюжете фильма "Дом" есть все, что с первых минут захватывает внимание: лишения и испытания, похищения спецслужбами, погони и преследования, скрытная жизнь в глухом лесу. Глава семьи - 94-летняя княжна Прасковья Николаевна, чей острый ум, ясный взгляд на жизнь, юмор и обаяние делают ее главной героиней картины. Ее воспоминания проиллюстрированы с помощью большого и чудом сохранившегося семейного видео- и фотоархива. В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство - тот фундамент, на котором построен их Дом.
Герои картины никогда не были на родине предков, но считают себя русскими. Они говорят на чистом, красивом языке, любят русскую литературу и молятся в православных храмах Аляски вместе с местными индейцами-юпиками. При этом мечтают когда-то пожить на селе в России и Украине - и там, и там до революции жили их предки.
"Герои фильма принадлежат к редкой породе партизанов Духа, каких больше не делают. Но они еще есть. В расчеловечивающем шуме и грохоте любого времени они сохраняют человечность человека", - поделился своим мнением о картине "Дом" издатель журнала Rīgas Laiks, философ Арнис Ритупс. По мнению кинокритика Антона Долина, фильм будет интересен "всем, так или иначе причастным к мистическому и на сегодня очень размытому понятию "русский".
Документальная семейная сага о четырех поколениях рода Голицыных "Дом" изначально представлена как пятисерийный фильм, cнятый в рамках проекта Дмитрия Васюкова "Счастливые люди". Сейчас за возможность снимать художественную версию саги сражаются две крупные американские студии.
Продюсером показа выступает Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер многочисленных видеоработ, телевизионных проектов, международных фестивалей, обладатель главных наград Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival, автор идеи и продюсер цикла интеллектуальных бесед "Философия на воде".
Информация о фильме "Дом":
Производство: Израиль, США (2022)
Режиссер: Дмитрий Васюков
Автор сценария: Алексей Поярков
Оператор: Юрий Орлов
Продюсер: Андрей Новицкий
Композитор: Александр Соколов
Длительность: 152 минуты
Язык: русский, английский
Субтитры: русские
Дмитрий Васюков - российский режиссер, многолетний соавтор и ведущий передачи "Диалоги о рыбалке". Его документальным сериалом "Счастливые люди" вдохновился знаменитый немецкий режиссер, оскаровский номинант Вернер Херцог. 90-минутную киноверсию "Happy People. A Year in the Taiga" о быте и нравах людей таежного села Бахта показали в широком прокате в США - уникальный случай для снятых на русском языке документальных фильмов.
Трейлер фильма "Дом"
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