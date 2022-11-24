В Риге состоится дополнительный показ фильма "Дом"

Впервые фильм был показан в рамках фестиваля Artdocfest/Riga в октябре этого года. Рижским зрителям "Дом" представили сами герои фильма - Екатерина, Майкл и Алекс Голицыны, которые живут на Аляске и специально для мероприятия впервые посетили Европу. Премьера прошла с аншлагом, и по многочисленным просьбам зрителей фильм будет продемонстрирован еще раз. Дополнительный показ пройдет в обновленном камерном зале Splendid Palace на 70 мест, который открывается в помещении бывшего кафе кинотеатра.

В сюжете фильма "Дом" есть все, что с первых минут захватывает внимание: лишения и испытания, похищения спецслужбами, погони и преследования, скрытная жизнь в глухом лесу. Глава семьи - 94-летняя княжна Прасковья Николаевна, чей острый ум, ясный взгляд на жизнь, юмор и обаяние делают ее главной героиней картины. Ее воспоминания проиллюстрированы с помощью большого и чудом сохранившегося семейного видео- и фотоархива. В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство - тот фундамент, на котором построен их Дом.