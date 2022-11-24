"Сюрприз" для Жданок и других депутатов Европарламента, кто не признал РФ спонсором терроризма

После принятия Европарламентом резолюции об объявлении России государством-спонсором терроризма избранный депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс опубликовал в Twitter фотографию, на которой возле кабинета Татьяны Жданок размещен плакат с президентом России Владимиром Путиным и надписью: "Своим голосом я поддерживаю террориста".

Уже сообщалось, что в среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

Резолюция была принята 494 голосами "за" при 58 "против" и 44 воздержавшихся.

"В Европарламенте тоже есть лесные братья. Такое сегодня утром всем 44, кто проголосовал против признания России террористическим государством", - написал Иябс.

Татьяна Жданок была единственной из депутатов Европарламента от Латвии, которая проголосовала против объявления России государством-спонсором терроризма.

Остальные латвийские депутаты проголосовали "за". Нил Ушаков не смог принять участие в голосовании, так как находится в Риге, где должен присутствовать на заседании суда. Но Ушаков обозначил, что если бы он был в Брюсселе, то проголосовал бы "за".

Решение Европарламента является символическим политическим шагом, не имеющим юридических последствий.

Парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии уже приняли постановления о признании России террористическим государством или государством, поддерживающим терроризм.

Eiropas parlamentā arī ir mežabrāłi. Šāds šorīt visiem 44, kas balsoja pret Krievijas atzīšanu par teroristisku valsti #StandwithUkraine 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺 pic.twitter.com/oNnASN6HKd — Ivars Ijabs (@ijabs) November 24, 2022