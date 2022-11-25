Видео ⟩ Bermudu divstūris выпустили песню, посвященную "чухне"

Фраза Ольги Камбалы о "какой-то чухне Добеле" вдохновила многих на творческое самовыражение - компании предложили товары с тематическими скидочными кодами, а пользователи социальных сетей соревновались в остроумии.

И Bermudu divstūris выпустили песню по теме.

Видео: "Čuk Čuk (Čuhņa)"

Уже сообщалось, что скандал с "чухней" вызвал широкий резонанс в обществе - фраза Ольги Камбалы буквально захватила общество.

Скандал с заявлением Ольги Камбалы про "чухню", прозвучавшим в передаче Zili rozā, буквально захватил Латвию. Кажется, все об этом говорили. Как утверждает Ольга, в эти дни она и ее семья получили как никогда много критики, поэтому они выступили с официальным заявлением, пригласив представителей СМИ на пресс-конференцию.

На пресс-конференции Ольга не скрывала своего стресса, рассказав, что после этого скандала она начала посещать психолога. Вскоре после этого разговор подхватил ее муж Каспар, сказав, что Ольга расстроена и напряжена из-за сложившейся ситуации.