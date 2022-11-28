"Родные привыкли, что меня постоянно надо забирать из полицейских участков", - признается тиктокер и пранкер из Риги Адриан Филимонов. В интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" он рассказал о своем заработке в TikTok, об опасных шутках и почему его лицо так хорошо знают в полиции.
"Три наряда полиции ради меня одного": Тиктокер Адриан про суд и опасные шутки
Тиктокер Адриан Филимонов признается, что он невероятно популярен в соцсетях. Его смотрят и взрослые и дети. На данным момент у него 116 тысяч подписчиков. На его аккаунте можно найти совершенно разные видео - от историй до пранков (розыгрыши). Самое его популярное видео собрало почти 4 миллиона. На нем парень должен был угадать, кто ему бьет подзатыльник.
По мнению Адриана, TikTok - это развлекательная платформа, где легко и быстро можно набрать популярность. Это происходит гораздо быстрее и проще, чем на YouTube или в Instagram.
@filimonov.adrian @__juicyciganka__ @Vovan Dinamit ♬ original sound - omgitslilny
TikTok-аккаунт он создал от скуки. Первые его видео были сняты на перемене в туалете: "Эти видео набрали, по-моему, 20 тысяч просмотров. Для тех, для тех времен, это была для меня прямо космическая цифра".
Близкие Адриана сначала не понимали, чем он занимается. Были у него друзья, кто готов был делать ролики с ним - снимать, помогать, участвовать. Остальное его окружение только лишь смеялось над ним. Три года назад снимать что-то в TikTok считалось стыдным. "Они не видели в этом перспектив и вообще каких-то способов заработка", - поясняет он.
Родные парня со временем привыкли, ведь на YouTube он снимал уже лет шесть назад. Но там у него не получалось. Его видео не набирали много просмотров.
"Родные привыкли, что меня постоянно надо забирать из полицейских участков. К тому, что у меня постоянно проблемы с охраной. На самом деле, мама сильно переживала", - вспоминает он.
После пятого раза мама привыкла к тому, что сына приходится постоянно спасать из таких историй. Самый громкий случай, когда Адриана мама забирала из полицейского участка был, когда он снимал пранк на YouTube и параллельно TikTok: "Я нашел форму работника McDonald’s и решил туда пойти. Это было в центре Риги. Переоделся в форму работника. Прихожу в McDonald’s и задача пранка - я подхожу к людям и говорю: "Мы тут таракана потеряли. Вы в бургере его не находили?".
Так пошутить Адриан успел только 2 раза. К нему быстро подошла администрация. Вызывали охрану. Охрана просила парня уйти, но он упрямо настаивал, что останется со своими друзьями. Тогда вызвали полицию.
"Я не знаю для чего тогда приехало три наряда ради меня одного. И тогда было страшно.
Тогда впервые у меня появился этот страх, что, наверное, за это мне сейчас сильно влетит...
В итоге все обошлось. Был у меня суд с McDonald’s. Я на него не пришел. Мне прислали бумагу, что мне назначено там, по-моему, 30 часов исправительных работ", - рассказывает пранкер.
Андриан без стеснения отмечает, что в его жизни было много рискованных моментов - бег от охраны, полиции, различные видео в запрещенных местах, на крышах. Однажды он с друзьями забрался на Zundas Towers, когда те еще строились: "На тот момент я думал, что я самый крутой и самый сильный".
Адриан не задумывался тогда о том, что - это опасно, а многие блогеры падают с высоты, умирают: "Сейчас понимаешь, что голова тогда вообще не думала".
Адриан советует другим не смотреть на него в качестве примера: "Не надо быть, как я. Будьте с собой. Я такой же обычный парень - из с костей и мяса. В принципе, я не вижу в себе что-то прям сверхъестественного, чего нет в других людях".
Феномен TikTok, по его мнению, в том, что там проще. Требуется меньше времени на создание ролика, особенно, если у тебя есть опыт.
Он вспоминает, что были моменты, когда у него стали очень хорошо просматриваться видео. Он задумался о том, когда же к нему придет узнаваемость. Но это все шло постепенно: "Сначала начали просто узнавать прохожие. Потом уже начали подходить сфоткаться".
Больше всего он был удивлен, когда стоял возле McDonald’s и подъехала полицейская машина. Она остановилась прямо перед Адрианом и его другом.
"Они подъезжают прямо к нам, открывается окно: "О, привет, Адриан! Скажи цитату". Я тогда снимал видео, где ко мне подходит оператор и говорит: "Адриан, скажи цитату". Я говорю какую-то цитату", - объясняет парень. От вопроса полиции он был невероятно удивлен, но что-то произнес. Полицейские попрощались. Сняться отказались, потому что им было нельзя.
Адриан уверен, что в TikTok можно заработать, но там нет постоянного дохода.
Парень объясняет, что есть рекламодатели. К примеру, за пять рекламных видео в месяц можно заработать 700-800 евро. Да, у него есть еще работа, кроме TikTok. Адриан работает барменом. Но он не любит задерживаться долго на какой-то одной работе.
Его мечта набрать много подписчиков, чтобы доход от TikTok стал постоянным.
С людьми Адриан старается быть максимально открытым. Он не понимает своей популярности:
"Вы можете стать популярнее меня, если вы тоже начнете снимать".
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA приглашает латвийских тиктокеров на интервью в рубрику: "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
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