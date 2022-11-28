"Три наряда полиции ради меня одного": Тиктокер Адриан про суд и опасные шутки

Адриан Филимонов Фото: Jānis Škapars/TVNET

Андриан без стеснения отмечает, что в его жизни было много рискованных моментов - бег от охраны, полиции, различные видео в запрещенных местах, на крышах. Однажды он с друзьями забрался на Zundas Towers, когда те еще строились: "На тот момент я думал, что я самый крутой и самый сильный".

Адриан не задумывался тогда о том, что - это опасно, а многие блогеры падают с высоты, умирают: "Сейчас понимаешь, что голова тогда вообще не думала".

Адриан советует другим не смотреть на него в качестве примера: "Не надо быть, как я. Будьте с собой. Я такой же обычный парень - из с костей и мяса. В принципе, я не вижу в себе что-то прям сверхъестественного, чего нет в других людях".

Феномен TikTok, по его мнению, в том, что там проще. Требуется меньше времени на создание ролика, особенно, если у тебя есть опыт.

Он вспоминает, что были моменты, когда у него стали очень хорошо просматриваться видео. Он задумался о том, когда же к нему придет узнаваемость. Но это все шло постепенно: "Сначала начали просто узнавать прохожие. Потом уже начали подходить сфоткаться".

Больше всего он был удивлен, когда стоял возле McDonald’s и подъехала полицейская машина. Она остановилась прямо перед Адрианом и его другом.