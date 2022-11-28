Видео ⟩ Давка и разбитый нос. Подростки на концерте Face в Риге отрывались как в последний раз

Убедившись, что опасная ситуация разрешилась, артист возобновил выступление.

Вынужденная пауза бешеную энергетику концерта ничуть не снизила. "Рига, вы разъ*б!" - кричал со сцены Face, а публика скандировала в ответ: "Face! Face! Face!". Присутствующие знали наизусть тексты всех песен артиста и громко подпевали ему. Это действо завораживало.

Видео: Концерт Face в Риге

Как ожидалось, еще до начала концерта у клуба "First Мир" в Риге начали собираться очереди. Среди поклонников рэпера было много молодежи и несовершеннолетних подростков. Концерт начался с опозданием, но зрители с восторгом встретили артиста, когда он вышел на сцену.

Рэпер исполнил как свои новые хиты, так и старые композиции. На концерте прозвучали "Подруга подруг", "Расстояние", "Бургер", Baby, "Домино", "Забирай все, что хочешь", "Салам", "Юморист" и другие песни.

Каждый трек артист сопровождал короткими комментариями. Так, например, перед исполнением хита "Я роняю запад" он отметил, что эту песню сейчас используют как некий патриотический гимн России.

"Она, наоборот, высмеивает всех этих псевдопатриотов", - пояснил Face.