В музыкальном угаре подростки слэмятся. В какой-то момент несколько из них оказываются на полу, у кого-то разбит нос. Артист прерывает выступление, в зале включается свет. Охрана уводит пострадавших за сцену - прийти в себя. Символично, что все это происходит во время песни "Спасательный круг".
Видео ⟩ Давка и разбитый нос. Подростки на концерте Face в Риге отрывались как в последний раз
В субботу, 26 ноября, в клубе "First Мир" в Риге с большим сольным концертом выступил рэпер Face (наст. имя - Иван Дремин). Под большим впечатлением остались не только зрители, но и сам артист.
К счастью, это был единственный подобный инцидент за время полуторачасового концерта, и как артист, так и представители клуба вовремя сориентировались и предотвратили, возможно, более серьезные последствия.
Face призвал людей быть аккуратнее и больше не делать никаких кругов и не слэмиться.
"Мне это не нравится, потому что я вас люблю и хочу, чтобы у вас все было хорошо", - добавил рэпер и попросил организаторов проследить за здоровьем пострадавших.
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Видео: На концерте рэпера Face в Риге пострадали люди
Как сообщила RUS TVNET представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Инга Витола, 26 ноября вечером на адрес клуба "First Мир" был получен один вызов, но позже его отменили и бригада NMPD не выехала по данному адресу. Других вызовов на указанный адрес в NMPD не поступало.
Убедившись, что опасная ситуация разрешилась, артист возобновил выступление.
Вынужденная пауза бешеную энергетику концерта ничуть не снизила. "Рига, вы разъ*б!" - кричал со сцены Face, а публика скандировала в ответ: "Face! Face! Face!". Присутствующие знали наизусть тексты всех песен артиста и громко подпевали ему. Это действо завораживало.
Видео: Концерт Face в Риге
Как ожидалось, еще до начала концерта у клуба "First Мир" в Риге начали собираться очереди. Среди поклонников рэпера было много молодежи и несовершеннолетних подростков. Концерт начался с опозданием, но зрители с восторгом встретили артиста, когда он вышел на сцену.
Рэпер исполнил как свои новые хиты, так и старые композиции. На концерте прозвучали "Подруга подруг", "Расстояние", "Бургер", Baby, "Домино", "Забирай все, что хочешь", "Салам", "Юморист" и другие песни.
Каждый трек артист сопровождал короткими комментариями. Так, например, перед исполнением хита "Я роняю запад" он отметил, что эту песню сейчас используют как некий патриотический гимн России.
"Она, наоборот, высмеивает всех этих псевдопатриотов", - пояснил Face.
После начала войны в Украине артист покинул Россию и заявил, что больше не будет давать там концерты. Он осудил войну и призвал "российское государство и армию одуматься и прекратить разрушение жизней на территории братского народа". В апреле Министерство юстиции России включило рэпера Face в реестр СМИ - "иностранных агентов".
На концерте рэпер несколько раз поблагодарил зрителей за поддержку, благодаря которой он смог уехать из России.
"Вы - любовь", - сказал он.
Также Face выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину. Ранее он вместе с другими артистами принял участие в благотворительном туре STAND WITH UKRAINE. В рамках этого тура рэпер также выступил в Риге.
На концерте в Риге Face не представил песен из нового альбома, но отметил, что он выйдет в следующем году. "Новый альбом будет, и песни тоже", - заявил артист, добавив, что в этом году "был режим молчания" и новый альбом не выходил из-за трагических событий в Украине.
Артист остался под большим впечатлением от того, как его приняла Рига. "Это точно один из моих лучших концертов", - заявил он в конце выступления и еще раз поблагодарил преданных поклонников.
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