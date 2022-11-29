Пунтулис: цензура искусства в демократическом обществе недопустима

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале, министр подчеркнул, что в настоящее время, в контексте войны в Украине и других внешних кризисов, в обществе доминирует "черно-белая палитра, которая не способствует присутствию конструктивного диалога во всех сферах жизни, к сожалению, и в искусстве тоже".

Пунтулис сказал, что проявления современного искусства могут быть вызывающими, провокационными, не всеми приемлемыми, поэтому Центр им. Ротко вовремя как провел разъяснительную работу, так и, учитывая практику лучших музеев, создал предупреждения, которые информируют зрителей о сенситивном характере выставки, оставляя им выбор.

"С учетом изложенного в статьях 100 и 113 Конституции о свободе научного, художественного и иного творчества я как депутат Сейма уже инициировал рассмотрение этого вопроса и на ближайшем заседании Комиссии по образованию и культуре Сейма. В ближайшее время в Министерстве культуры к разговору приглашаются представители Даугавпилсского самоуправления", - сказал министр культуры.

Как сообщалось, в ноябре несколько работ эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа были убраны с выставки современного искусства в Центре Марка Ротко по распоряжению Даугавпилсской городской думы.

По словам первого вице-мэра города Алексея Васильева, выставленные работы эстонского художника оскорбляли чувства людей. Первый вице-мэр города утверждает, что в думу стали поступать жалобы и письма от жителей города, полные возмущения.