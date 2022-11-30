Ушакова: Среднестатистический латыш не мой клиент. Моя цена - 30 долларов!

Платформу OnlyFans Лиене воспринимает как бонус, с которым можно работать для поддержания своей популярности. В программе она рассказала, как на этой платформе можно зарабатывать, кто ее аудитория, а также какого типа контент можно найти на платформе. Лиене также порассуждала об опыте отношений и о том, какие мужчины кажутся женщинам наиболее привлекательными. Кроме того, Ушакова призналась, чем готова пожертвовать во имя отношений.

Как в интервью Джилинджеру отмечает Лиене Ушакова, OnlyFans - не порносайт, как обычно его называют в латвийских СМИ, это та же самая платформа, что и Instagram, в которой контентом делятся представители различных профессий, но заинтересованные, чтобы посмотреть, должны заплатить.

"Я никого не жалею. Кто хочет что-то увидеть - платит деньги, - говорит Ушакова. - У меня нет потребности в чрезвычайно большом количестве фанатов. Нужны лишь некоторые, платежеспособные".

Сколько у Лиене подписчиков? "Сейчас не так много - то вверх, то вниз. У меня большая абонентская плата, что, признаюсь, среднестатистическому латвийцу покажется дорого. Но в таком случае это не мой клиент", - рассказывает Ушакова в программе.

Какова же абонентская цена? "30 долларов в месяц. В среднем девочки ставят от 2 до 5 долларов, поэтому моя кажется большой!".

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"Мне абсолютно не стыдно от того, что я публикую. Я понимаю, что все, что попадает в Интернет, остается в Интернете", - говорит Лиене. Девушку особо не беспокоит возможная утечка контента: "Утечка фотографий часто приводит новых поклонников, клиентов".

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