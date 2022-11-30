Известные в обществе люди прокомментировали идею об отказе от русского языка в школах

Ведущий телеканала TV24 Айвис Цериньш считает, что проблема не в языке: "Русский язык не стоило бы полностью исключать из латвийской системы образования. Я согласен, что он не должен быть обязательным. Вместо него может быть французский, китайский или испанский язык, на которых говорят на многих континентах. Русский язык, по-моему, свое значение в будущем потеряет еще больше".

Певица Динара Рудане уверена, что должен быть выбор: "Государственный язык должен быть обязательным, нужно учить и английский язык, так как он интернационален, но должна быть возможность выбирать и второй иностранный язык. Если мы выступаем за свободу слова и человека, не обсуждаем сексуальные меньшинства, то почему обсуждаем язык? Мы должны быть образованными и должны понимать, что не все люди, которые говорят на русском, поддерживают Путина.