Министерство образования и науки планирует через четыре года потребовать изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза (ЕС) или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования. Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах нельзя будет изучать. Одни это предложение поддерживают, другие возражают, что язык не виновен в зверствах в Украине. Идею министерства изданию Privātā Dzīve прокомментировали известные в обществе люди.
Известные в обществе люди прокомментировали идею об отказе от русского языка в школах
Ведущий телеканала TV24 Айвис Цериньш считает, что проблема не в языке: "Русский язык не стоило бы полностью исключать из латвийской системы образования. Я согласен, что он не должен быть обязательным. Вместо него может быть французский, китайский или испанский язык, на которых говорят на многих континентах. Русский язык, по-моему, свое значение в будущем потеряет еще больше".
Певица Динара Рудане уверена, что должен быть выбор: "Государственный язык должен быть обязательным, нужно учить и английский язык, так как он интернационален, но должна быть возможность выбирать и второй иностранный язык. Если мы выступаем за свободу слова и человека, не обсуждаем сексуальные меньшинства, то почему обсуждаем язык? Мы должны быть образованными и должны понимать, что не все люди, которые говорят на русском, поддерживают Путина.
Я сама говорю как по-латышски, так и по-русски и еще на других языках. Россия не была и никогда не будет моим домом. У меня другая ментальность, от латышей я немного отличаюсь только тем, что я более быстрая.
Сейчас нахожусь в неудобной ситуации. Я заметила, что в моменты, когда я говорю на русском, у людей ко мне меняется отношение".
Творческий директор Pieci.lv Том Гревиньш отмечает, что у молодежи есть желание знать несколько языков: "Когда снимали заставку передачи "Gudrs, vēl gudrāks", была девочка, которая тогда хорошо знала пять языков. Поэтому, если есть желание, в наши дни можно выучить любой язык. Никто этого не может запретить. Вопрос - какой язык ставим как обязательный второй иностранный в школах? В том, что мы из этого списка исключим русский язык, не вижу никаких проблем".
Напомним, по мнению Минздрава, изменения будут способствовать более полноценной интеграции молодежи в образовательное пространство ЕС, способствовать освоению официальных языков ЕС, что, в свою очередь, открывает широкие возможности в Евросоюзе и за его пределами.
Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 29 ноября.
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