АО Latvijas gāze обеспечило запасы природного газа для своих клиентов до середины 2023 года, сообщил агентству LETA председатель правления предприятия Айгар Калвитис.
Калвитис: Latvijas gāze обеспечило запасы газа до середины 2023 года
"Домохозяйства могут быть уверены в том, что этой зимой природного газа будет достаточно", - заверил он.
Конкретный объем запасов Калвитис не назвал, так как это коммерческая информация.
Как сообщалось, ранее решением правительства Latvijas gāze было поручено до 30 сентября обеспечить в Инчукалнском подземном газохранилище запасы газа в объеме 1,15 тераватт-часа. В то же время 1 сентября предприятие сообщило, что принадлежащие ему запасы газа в Инчукалнсе составляют 0,2946 тераватт-часа, и этого недостаточно для снабжения домохозяйств, поэтому оно не может выполнить требование закона об энергетике о конкретном объеме запасов.
Министерство экономики распространило заявление, в котором указало, что в Инчукалнском газохранилище на имя Latvijas gāze хранится больше природного газа, чем необходимо для снабжения домохозяйств.
В свою очередь Калвитис 31 августа на Латвийском телевидении заявил, что этот природный газ принадлежит другим предприятиям, которые поручили Latvijas gāze закупить газ еще весной для хранения в Инчукалнском подземном газохранилище.
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