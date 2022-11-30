Калвитис: Latvijas gāze обеспечило запасы газа до середины 2023 года

"Домохозяйства могут быть уверены в том, что этой зимой природного газа будет достаточно", - заверил он.

Конкретный объем запасов Калвитис не назвал, так как это коммерческая информация.

Как сообщалось, ранее решением правительства Latvijas gāze было поручено до 30 сентября обеспечить в Инчукалнском подземном газохранилище запасы газа в объеме 1,15 тераватт-часа. В то же время 1 сентября предприятие сообщило, что принадлежащие ему запасы газа в Инчукалнсе составляют 0,2946 тераватт-часа, и этого недостаточно для снабжения домохозяйств, поэтому оно не может выполнить требование закона об энергетике о конкретном объеме запасов.

Министерство экономики распространило заявление, в котором указало, что в Инчукалнском газохранилище на имя Latvijas gāze хранится больше природного газа, чем необходимо для снабжения домохозяйств.

В свою очередь Калвитис 31 августа на Латвийском телевидении заявил, что этот природный газ принадлежит другим предприятиям, которые поручили Latvijas gāze закупить газ еще весной для хранения в Инчукалнском подземном газохранилище.