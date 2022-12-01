Почему так внезапно умер "преемник Лукашенко" Владимир Макей? Версии

Представители белорусской оппозиции обсуждают разные версии, в том числе версии заговора. Они указывают на ряд странных совпадений. Макей никогда не жаловался на свое здоровье. Он знал о личной жизни Лукашенко гораздо больше, чем другие чиновники.

Белорусские власти заявляют, что смерть Макея была внезапной, сообщалось о сердечном приступе. Однако звучат версии, что он мог быть отравлен.

Белорусское издание "Наша Ніва" пишет, что у 64-летнего Макея случился сердечный приступ. Произошло это дома, в квартале правительственных резиденций в Дроздах.

Одно время Макей считался преемником Лукашенко на посту президента, поскольку он удовлетворил бы как Запад, так и Восток. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Макея могли отравить. В последнее время Лукашенко якобы избегал контактов с Макеем, общаясь только на официальной основе и задумался о назначении нового министра иностранных дел.

Оппонент Кремля и бизнесмен Леонид Невзлин считает, что смерть Макея - дело рук российских спецслужб.