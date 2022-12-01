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Почему так внезапно умер "преемник Лукашенко" Владимир Макей? Версии

rus.tvnet.lv
Почему так внезапно умер "преемник Лукашенко" Владимир Макей? Версии
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко на похоронах министра иностранных дел Владимира Макея
Белорусский диктатор Александр Лукашенко на похоронах министра иностранных дел Владимира Макея Фото: EPA/Scanpix

В минувшие выходные неожиданно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который был одной из главных опор режима Александра Лукашенко. Программа LTV Pasaules panorāma собрала появившиеся версии о смерти Макея.

Представители белорусской оппозиции обсуждают разные версии, в том числе версии заговора. Они указывают на ряд странных совпадений. Макей никогда не жаловался на свое здоровье. Он знал о личной жизни Лукашенко гораздо больше, чем другие чиновники.

Белорусские власти заявляют, что смерть Макея была внезапной, сообщалось о сердечном приступе. Однако звучат версии, что он мог быть отравлен.

Белорусское издание "Наша Ніва" пишет, что у 64-летнего Макея случился сердечный приступ. Произошло это дома, в квартале правительственных резиденций в Дроздах.

Одно время Макей считался преемником Лукашенко на посту президента, поскольку он удовлетворил бы как Запад, так и Восток. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Макея могли отравить. В последнее время Лукашенко якобы избегал контактов с Макеем, общаясь только на официальной основе и задумался о назначении нового министра иностранных дел.

Оппонент Кремля и бизнесмен Леонид Невзлин считает, что смерть Макея - дело рук российских спецслужб.

Возможно, Макей не выдержал нагрузки, зная, что вскоре Лукашенко выберет для него замену. В связи с этим высказывались даже предположения о возможном самоубийстве министра.

О смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея стало известно в субботу, 26 ноября. Он занимал пост главы МИДа с 2012 года. Прежде чем стать министром, он работал в администрации президента.

Во время протестов, последовавших за сфальсифицированными президентскими выборами в августе 2020 года, Макей объявил, что любой, кто не согласен с политикой страны, должен покинуть министерство. Журналисты тогда связывали это заявление с тем, что двое сотрудников министерства участвовали в пикете против насилия белорусских силовиков.

В российских прокремлевских СМИ и Telegram-каналах до 2020 года Макея неоднократно обвиняли в попытках улучшить отношения Беларуси с Западом за счет интересов России. Однако Макей и его министерство следовали курсу авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко даже после того, как в феврале Россия при поддержке режима Лукашенко начала полномасштабную войну против Украины.

Среди западных стран только Канада ввела санкции против Макея. Ни США, ни Европейский союз этого не сделали.

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