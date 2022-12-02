Сейм отклонил инициативу о добровольной службе в армии

По его словам, за передачу инициативы далее были депутаты партий "Латвия на первом месте!" и "За стабильность", а против были депутаты от "Нового Единства", Нацобъединения, "Объединенного списка", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".

Напомним, что в октябре на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор подписей о добровольной службе государственной обороны.

В конце сентября Сейм концептуально поддержал законопроект обязательной службы государственной обороны и другие поправки к ряду законов, направленные на реформу найма.

Менее чем за две недели инициатива получила необходимые 10 тысяч подписей, чтобы попасть на рассмотрение в комиссию Сейма.

Уже в середине октября Сейм отложил рассмотрение этого вопроса на конец года.

Сам Погорелов заявлял, что обсуждаемая модель службы государственной обороны предусматривает, что служба будет обязательной для молодежи. Наложение такой обязанности, по его мнению, несоразмерно ограничивает свободу граждан.

По словам Погорелова, набрать необходимое количество заявок в армию можно на добровольной основе.

Комментируя голосование комиссии Сейма сейчас, автор инициативы сказал: "Выражаю сожаление, что инициатива не была передана дальше, и что депутаты решили, что того, что сейчас об инициативе публично известно, для демократического процесса хватает.

Серьезное принятие во внимание инициативы, которую за две недели подписали более 10000 человек, было бы хорошим прецедентом для нового 14-го Сейма".

Отметим также, что "Объединенный список", депутаты от которого проголосовали простив продвижения инициативы, в предвыборный период выступал критиком законопроекта об обязательной службе государственной обороны.