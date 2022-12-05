Видео ⟩ Эвилена Протектор о песнях Цоя и падении на сцене: "Понимаю, что просто лечу назад"

Когда-то джазовая певица Эвилена Протектор была уверена, что никогда не будет петь песни Виктора Цоя, но жизнь сложилась таким образом, что она попала в Рижский русский театр имени М. Чехова, где стала преподавать актерам вокал. После судьба распорядилась так, что она теперь аранжировщик и певица в мюзикле "Вот так!", посвященном творчеству Виктора Цоя

Постановка уже наделала шуму в Риге! Она не оставила людей равнодушными, а билеты распродаются с молниеносной скоростью. В ней звучат 20 песен Виктора Цоя в новой оригинальной аранжировке.

Раиса Смирнова и Эвилена Протектор Фото: Jānis Škapars/TVNET

Об этом Эвилена подробно поговорила с ведущей Раисой Смирновой в программе "Знаменитости на углях". В новом выпуске шоу певица впервые готовила ароматную картофельную запеканку с кокосовым молоком, розмарином и сыром.

*Одежда ведущей предоставлена Stockmann.

Это блюдо станет отличным гарниром как к мясу, так и к рыбе. Его также можно подать как полноценное второе блюдо, дополнив свежим овощным салатом.

Подробный рецепт блюда здесь.

Сыр, кокосовое молоко, перец Фото: Jānis Škapars/TVNET

Для его приготовления понадобилось 10 средних картофелин, кокосовое молоко, чеснок, лайм (цедра), соль, перец (Santa Maria Tellichery), сыр, розмарин. На этот раз за свежесть и качество продуктов отвечал Stockmann, который предложил широкий выбор твердого сыра и специй Santa Maria.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Для начала следовало разогрейте духовку Franke до 200 градусов.

После очистить и мелко нарезать чеснок. Картофель девушки нарезали очень тонкими ломтиками. После выложили картофель в форму, залили кокосовым молоком, добавили цедру лайма, чеснок, соль. Все размяли руками так, чтобы оставались воздушные "карманы".

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Пока блюдо выпекалось (примерно 25 минут) Эвилена Протектор вспомнила курьезный случай на празднике города, когда неожиданно для всех упала на сцене. Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске "Знаменитости на углях".

Раиса Смирнова и Эвилена Протектор Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Эвилена Протектор в шоу "Знаменитости на углях"