Близится Рождество и Новый год. Совсем скоро придет время накрывать на стол и встречать гостей! Предлагаем вам простой рецепт ароматной картофельной запеканки, которую в передаче "Знаменитости на углях", готовила латвийская джазовая певица, композитор и аранжировщик Эвилена Протектор (Evilena Protektore).
Видео ⟩ Эвилена Протектор о песнях Цоя и падении на сцене: "Понимаю, что просто лечу назад"
Когда-то джазовая певица Эвилена Протектор была уверена, что никогда не будет петь песни Виктора Цоя, но жизнь сложилась таким образом, что она попала в Рижский русский театр имени М. Чехова, где стала преподавать актерам вокал. После судьба распорядилась так, что она теперь аранжировщик и певица в мюзикле "Вот так!", посвященном творчеству Виктора Цоя
Постановка уже наделала шуму в Риге! Она не оставила людей равнодушными, а билеты распродаются с молниеносной скоростью. В ней звучат 20 песен Виктора Цоя в новой оригинальной аранжировке.
Об этом Эвилена подробно поговорила с ведущей Раисой Смирновой в программе "Знаменитости на углях". В новом выпуске шоу певица впервые готовила ароматную картофельную запеканку с кокосовым молоком, розмарином и сыром.
*Одежда ведущей предоставлена Stockmann.
Это блюдо станет отличным гарниром как к мясу, так и к рыбе. Его также можно подать как полноценное второе блюдо, дополнив свежим овощным салатом.
Подробный рецепт блюда здесь.
Для его приготовления понадобилось 10 средних картофелин, кокосовое молоко, чеснок, лайм (цедра), соль, перец (Santa Maria Tellichery), сыр, розмарин. На этот раз за свежесть и качество продуктов отвечал Stockmann, который предложил широкий выбор твердого сыра и специй Santa Maria.
Для начала следовало разогрейте духовку Franke до 200 градусов.
После очистить и мелко нарезать чеснок. Картофель девушки нарезали очень тонкими ломтиками. После выложили картофель в форму, залили кокосовым молоком, добавили цедру лайма, чеснок, соль. Все размяли руками так, чтобы оставались воздушные "карманы".
Пока блюдо выпекалось (примерно 25 минут) Эвилена Протектор вспомнила курьезный случай на празднике города, когда неожиданно для всех упала на сцене. Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске "Знаменитости на углях".
Галерея: Эвилена Протектор в шоу "Знаменитости на углях"
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