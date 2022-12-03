Ольга Камбала переживает, что дочь будет добираться в школу самостоятельно

Каспар решил отказаться от частного водителя, который каждое утро возит его дочь в школу. Открылся интересный факт –школа дочери находится всего в десяти-пятнадцати минутах ходьбы, но до сих пор по утрам ее возил в школу личный водитель. А к услугам шофера прибегали для того, чтобы Ольге не пришлось этого делать.

Так что теперь, с целью дисциплинировать подростка, Каспарс решил отказаться от услуг шофера, чтобы перевоспитать девочку - "чтобы она могла ходить, как все дети".

"Мне немного жалко дочку - сейчас на улице холодно и темно, ей придется вставать утром еще раньше... Но я ничего не могу сказать, это решение моего мужа, и мы оба должны быть едины перед детьми", - комментирует ситуацию Ольга.

Больше смотрите на 1188.lv.