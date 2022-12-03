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Внутри 17-тонного метеорита найдены неизвестные на Земле минералы

rus.tvnet.lv
Внутри 17-тонного метеорита найдены неизвестные на Земле минералы
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Метеорит. Иллюстративное фото
Метеорит. Иллюстративное фото Фото: Marina Kryuchina/Shutterstock

Внутри 17-тонного метеорита в Сомали ученые обнаружили два минерала, которых раньше не знали на Земле. Они могут предоставить важную информацию о том, как формируются астероиды. 

Два новых минерала были обнаружены в одном из кусочков огромного метеорита "Эль-Али". Он весит более 16,5 тонн и был найден в 2020 году в Сомали.

Минералы названы элалиит (в честь метеорита) и элкинстантонит (в честь ведущей исследовательницы Линди Элкинс-Тантон).

"Когда вы находите новый минерал, это означает, что фактические геологические условия, химический состав породы отличались от того, что было найдено ранее. И это захватывающее событие. Мы обнаружили в данном конкретном случае 2 новых минерала, которые были неизвестны науке", - говорит Крис Херд из Университета Альберты, Канада.

Это тип метеорита, состоящего из железа и крошечных фрагментов силикатов. Исследователи планируют более тщательно изучить этот метеорит, чтобы понять условия, в которых образовался астероид, от которого он откололся.

Правда, дальнейшие исследования могут оказаться достаточно сложными, так как метеорит в настоящее время вывезен в Китай, где на него ищут покупателя. Это может ограничить доступ исследователей к драгоценному метеориту.

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