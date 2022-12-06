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В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских из автомата

rus.tvnet.lv
В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских из автомата
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Вооруженный мужчина. Иллюстративное фото
Вооруженный мужчина. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Полиция Ростовской области начала розыск вооруженного мужчины в камуфляжной форме, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинск (Россия). Об этом сообщает "Медуза".

В областном МВД подтвердили, что это дезертир - без уточнения, является ли он мобилизованным или солдатом-контрактником.

Мужчина, личность которого пока не установлена, открыл огонь по полицейским на таможенном посту, который находится на дороге, ведущей из города. Один полицейский получил ранение. В городе введен план "Сирена", выезды из города закрыты, идет поиск мужчины ростом 180-190 см. Жителей просят сидеть дома и не появляться на улице.

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