Полиция Ростовской области начала розыск вооруженного мужчины в камуфляжной форме, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинск (Россия). Об этом сообщает "Медуза".
В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских из автомата
В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских из автомата
В областном МВД подтвердили, что это дезертир - без уточнения, является ли он мобилизованным или солдатом-контрактником.
Мужчина, личность которого пока не установлена, открыл огонь по полицейским на таможенном посту, который находится на дороге, ведущей из города. Один полицейский получил ранение. В городе введен план "Сирена", выезды из города закрыты, идет поиск мужчины ростом 180-190 см. Жителей просят сидеть дома и не появляться на улице.
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