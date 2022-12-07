"Скорее всего, произошло убийство, и виновна мать 1996 года рождения", - так Латвийскому телевидению, комментируя произошедшую в Краславе трагедию, в которой погибла трехлетняя девочка, заявили в Государственной полиции. Там признали, что мать, возможно, в ночь преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего она ранее уже была лишена прав на опеку.
Подробности убийства трехлетней девочки в Краславе: мать, возможно, была пьяна
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) 4 декабря получила вызов в многоквартирный дом в Краславе, где семья сообщила о том, что со второго этажа двухъярусной кровати упала трехлетняя девочка. На месте происшествия медики констатировали смерть ребенка 2019 года рождения, была вызвана Государственная полиция. Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали, что в отношении ребенка, возможно, было совершено преступление.
Полицейские обнаружили и изъяли на месте преступления вещественные доказательства, которые, вероятно, указывают на то, что погибший ребенок подвергался насилию. Нужно отметить, что в упомянутой семье растут еще трое детей в возрасте от 1 до 6 лет.
По подозрению в убийстве ребенка на месте происшествия были задержаны его мать - женщина 1996 года рождения, а также отец - мужчина 1993 года рождения.
В ходе следствия выяснилось, что они ранее уже неоднократно попадали в поле зрения полиция за различные нарушения.
"В нашем поле зрения они были, но не в связи с насилием в семье, насилием по отношению к детям. Это было связано с чрезмерным употреблением алкоголя, а вместе с тем и с другими инцидентами - например, попытками суицида", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Краславского участка Артур Плинта.
В понедельник, 5 декабря, суд Даугавпилса применил к матери меру пресечения - заключение под стражу.
Сиротский суд Краславского края сообщил, что младший ребенок передан под опеку бабушке, а двое старших детей находятся в кризисном центре. Скончавшаяся девочка с сентября не посещала детский сад.
"По этому вопросу я сама беседовала с матерью. Она пояснила, что в связи с тем, что плата за детский сад возросла и для многодетных семей в данный момент нет никаких скидок, ребенок находится дома вместе с ней. Женщина заявила, что ей "выгоднее держать этого ребеночка дома", - рассказала председатель Сиротского суда Краславского края Илона Бидзане.
Сиротский суд утверждает, что ни сотрудники детского сада, ни соседи семьи жалоб на возможное насилие не слышали. Два года назад мать была лишена прав на опеку в связи с употреблением алкоголя. Но затем проблемы были решены, отмечает Сиротский суд.
Начат уголовный процесс по факту убийства при отягчающих обстоятельствах. Полиция продолжает расследование.
По подозрению в возможном убийстве трехлетней девочки была задержана, а позднее и арестована ее мать.
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