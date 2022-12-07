Решение Национального совета по электронными СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" является непропорциональным и без четкого объяснения опасности, которую представляет деятельность средства массовой информации, считает Латвийская ассоциация журналистов (LŽA).
Аннулирование лицензии "Дождя" несоразмерно, считает Латвийская ассоциация журналистов
Организация сожалеет о принятом решении NEPLP и считает его несоразмерным допущенным нарушениям. По мнению LŽA, лучший результат был бы достигнут, если бы "Дождь" продолжал свою работу с латвийской лицензией и внимательно следил за тем, что транслируется в эфире.
LŽA не сомневается, что "Дождь" нарушил условия лицензии, выданной телеканалу, показав на карте в эфире Крым в составе России. А также тем, что выразил желание поддержать солдат, мобилизованных в российскую армию, что неприемлемо ни для ассоциации журналистов, ни для латвийского общества в целом.
По их мнению, следует учитывать, что "Дождь" не имеет опыта работы в Латвии, не выработал понимания общественного мнения и его значения в демократическом обществе. Хотя это не оправдывает создателей телеканала, но немного объясняет, почему это произошло.
Также важно понимать, из какой среды пришли СМИ и при каких обстоятельствах они были вынуждены покинуть террористическую страну, идеологии которой они противостоят. Точно так же, как латвийское общество, журналисты "Дождя" выступают против путинского режима, подчеркивает организация журналистов.
LŽA считает, что в этой ситуации и надзорные органы, и общество латвийских журналистов должны были работать с "Дождем" и другими российскими журналистами, коллегиально помогая понять принципы латвийских и европейских ценностей, независимости СМИ, их права и обязанности.
Дело "Дождя" может послужить негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии, но вещающих на русском языке или предоставляющих контент аудитории на других языках и в других странах. Это может иметь негативные последствия для латвийской медиасреды в целом, предупреждает LŽA.
Если NEPLP имеет больше информации о том, как "Дождь" угрожает национальной и общественной безопасности Латвии, чем было обнародовано, LŽA призывает об этом сообщить,
поскольку закрытие СМИ на основании информации, неизвестной общественности, является прямой угрозой свободе слова.
LŽA считает несоразмерным решение NEPLP потребовать заблокировать "Дождь" в YouTube на территории Латвии. Следует принять во внимание, что и на этой, и на других платформах доступен другой контент, который имеет явную прокремлевскую направленность. До сих пор латвийские органы власти не требовали его заблокировать.
"Дождь" совершил серьезную ошибку, не понимая, что Латвия однозначно на стороне Украины и любые гуманные призывы поддержать российскую армию здесь недопустимы. Но отзывом лицензии у канала мы загоняем их обратно в русский мир, обозначенный Кремлем", заключает LŽA.
Как уже сообщал RUS TVNET, NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", работающего в настоящее время в Латвии.
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.
Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.
Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.
После того как Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию телеканала "Дождь", российский новостной портал "Медуза", который также базируется в Латвии, выступил с заявлением по данному поводу. К заявлению присоединился ряд редакций различных изданий.
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