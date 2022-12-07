Аннулирование лицензии "Дождя" несоразмерно, считает Латвийская ассоциация журналистов

LŽA считает, что в этой ситуации и надзорные органы, и общество латвийских журналистов должны были работать с "Дождем" и другими российскими журналистами, коллегиально помогая понять принципы латвийских и европейских ценностей, независимости СМИ, их права и обязанности.

Дело "Дождя" может послужить негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии, но вещающих на русском языке или предоставляющих контент аудитории на других языках и в других странах. Это может иметь негативные последствия для латвийской медиасреды в целом, предупреждает LŽA.

Если NEPLP имеет больше информации о том, как "Дождь" угрожает национальной и общественной безопасности Латвии, чем было обнародовано, LŽA призывает об этом сообщить,

поскольку закрытие СМИ на основании информации, неизвестной общественности, является прямой угрозой свободе слова.

LŽA считает несоразмерным решение NEPLP потребовать заблокировать "Дождь" в YouTube на территории Латвии. Следует принять во внимание, что и на этой, и на других платформах доступен другой контент, который имеет явную прокремлевскую направленность. До сих пор латвийские органы власти не требовали его заблокировать.

"Дождь" совершил серьезную ошибку, не понимая, что Латвия однозначно на стороне Украины и любые гуманные призывы поддержать российскую армию здесь недопустимы. Но отзывом лицензии у канала мы загоняем их обратно в русский мир, обозначенный Кремлем", заключает LŽA.