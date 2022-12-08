Российская актриса Чулпан Хаматова, на данный момент проживающая в Латвии, подписала заявление портала "Медуза" в поддержку телеканала "Дождь". Ранее ее работодатель - руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис - критиковал телеканал. Накануне режиссер высказался в соцсетях.
Хаматова подписала заявление в поддержку "Дождя". Херманис мыслит иначе
Говоря о необходимости закрытия телеканала "Дождь", Алвис Херманис сделал акцент на том, что Латвии пора перестать решать проблемы России. Следует больше сосредоточиться на себе. "Теперь у нас совершенно новая ситуация, требующая совершенно новой стратегии", - написал он.
Херманис заметил, что через 9 месяцев после начала войны стало понятно, что власть Кремля стабильна и российская оппозиция не может на нее повлиять: "Не надо превращать Латвию в "русский Гонконг", где недовольные Путиным либеральные империалисты могут построить свою альтернативную маленькую Россию. Похоже, эстонская внешнеполитическая концепция пришла к этому откровению некоторое время назад".
Что касается противников президента РФ Владимира Путина, здесь Алвис Херманис не совсем однозначен и рекомендует поддерживать высококвалифицированных специалистов, которые доказали свою лояльность.
"Исключением могут быть только высококвалифицированные специалисты, доказавшие свою лояльность и не страдающие комплексами империализма. Все начнут сейчас называть Чулпан Хаматову, но ее случай как-то соответствует этим критериям. Кроме того, я знаю, что с весны с ней лично общались люди из администрации президента Украины (я не имею права называть конкретные имена без их ведома), которые принимают ее.
Другими словами, ситуация резко изменилась. И внешнеполитическая стратегия Латвии тоже должна меняться со временем. Предлагаю начать дискуссию по этому поводу. Потому что это надолго", - написал Алвис Херманис.
В комментариях под публикацией у режиссера спросили про подпись Чулпан Хаматовой под заявлением "Медузы" в поддержку "Дождя", но он не ответил.
Напомним, 6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. 6 декабря NEPLP ее аннулировал.
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш пояснил, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с "угрозой национальной безопасности и общественному порядку".
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