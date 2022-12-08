Хаматова подписала заявление в поддержку "Дождя". Херманис мыслит иначе

Говоря о необходимости закрытия телеканала "Дождь", Алвис Херманис сделал акцент на том, что Латвии пора перестать решать проблемы России. Следует больше сосредоточиться на себе. "Теперь у нас совершенно новая ситуация, требующая совершенно новой стратегии", - написал он.

Херманис заметил, что через 9 месяцев после начала войны стало понятно, что власть Кремля стабильна и российская оппозиция не может на нее повлиять: "Не надо превращать Латвию в "русский Гонконг", где недовольные Путиным либеральные империалисты могут построить свою альтернативную маленькую Россию. Похоже, эстонская внешнеполитическая концепция пришла к этому откровению некоторое время назад".

Что касается противников президента РФ Владимира Путина, здесь Алвис Херманис не совсем однозначен и рекомендует поддерживать высококвалифицированных специалистов, которые доказали свою лояльность.