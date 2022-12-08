Стало известно о самых богатых семьях Латвии

В список самых богатых семей попала и семья Валько, главной собственностью которых является сельскохозяйственное предприятие Pampāļi. Созданное Янисом Валько и управляемое сейчас Мартином Валько предприятие может гордиться капиталом в размере 27,7 млн евро.

Одной из самых богатых семей Латвии являются Виктор и Елена Пара. Виктор Пара является самым богатым из этой семьи, общая стоимость принадлежащих ему предприятий составляет 6,2 миллиона евро. Самым ценным семейным активом является соучастие в управлении компании BMGS, капитал которой составляет 22,7 миллиона евро. Стоимость долей капитала, принадлежащих Елене Паре, составляет 1,45 млн евро.

Проживающая в Лиепае семья Кесенфелдсов в этом году продолжает укреплять свою роль в списке самых богатых семей. Айгар Кесенфелдс является истинным выгодоприобретателем в 114 компаниях, общая прибыль которых составляет около 60 миллионов евро. В то же время Линда Кесенфелде является истинным выгодоприобретателем в восьми компаниях с общей прибылью в 28 миллионов евро.

Предприниматель Айгарс Кесенфелдс Фото: Evija Trifanova/LETA

Капитал стоимостью более 79 миллионов евро находится в собственности центрального предприятия семьи Липманов. 43,33% долей капитала Liplat принадлежит Кирову Липману, Филиппу Липману - 35%, а Анне Липман - 21,67%.

Интересно, что в списке самых богатых семей все еще фигурирует семья Каргиных. Бывшие владельцы Parex banka, правда, участвуют в судебных процессах о взыскании убытков в размере многих миллионов евро. В этом году продается семейный дом в Юрмале Villa Adlers, и апелляционная инстанция приняла решение о взыскании более 81 млн евро с бывших владельцев банка - Валерия Каргина и Виктора Красовицкого.