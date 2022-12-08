Самые богатые семьи Латвии в этом году работают в сферах банковского дела, строительства, издательства, недвижимости и транспорта. Как свидетельствует обобщение миллионеров, проведенное Dienas Bizness, в этом году наиболее значительные активы находятся в собственности семьи Липманов.
Стало известно о самых богатых семьях Латвии
В выпуске Dienas Bizness Miljonārs сообщается, что одна из самых богатых семей не попала в список самых богатых людей. Главным предприятием этой семьи является книжное издательство Apgāds Zvaigzne ABC с капиталом в 12,55 млн евро. Вии Килбоке принадлежит 50,83% этой компании, а Арнису и Кристапу Килбокам - по 8,24% каждому.
Несмотря на уменьшение капитала, одна из самых богатых семей в Латвии - Римс Санкаускас и Инара Санкаускайте, которые связаны с компанией по строительству мостов - совместным латвийско-литовским предприятием Viadukts. Они получили это предприятие в наследство от умершего Адама Витаутаса Санкаускаса. В конце прошлого года капитал этого предприятия составил 13,32 миллиона евро. Римсу принадлежит 30,75% долей капитала, а Инаре - 30,49% долей капитала этого предприятия.
За время пандемии свое богатство приумножила семья Ревалдсов. Наиболее ценный актив, принадлежащий Марису, Гирту и Элге Ревалдсам - Veselības centrs 4, капитал которого вырос до 16,23 млн евро. Гирту Ревалдсу в этой компании принадлежит 25%, а Элге Ревалде - 15% долей капитала.
Большим богатством может гордиться и семья Шинов. В семье бизнесменов в сфере недвижимости главным активом является предприятие Latio Barona. Капитал этой компании составляет 20,11 млн евро, из которых 80% долей капитала принадлежат Эдгару Шину, а 20% - его сыну Райтису.
В список самых богатых семей попала и семья Валько, главной собственностью которых является сельскохозяйственное предприятие Pampāļi. Созданное Янисом Валько и управляемое сейчас Мартином Валько предприятие может гордиться капиталом в размере 27,7 млн евро.
Одной из самых богатых семей Латвии являются Виктор и Елена Пара. Виктор Пара является самым богатым из этой семьи, общая стоимость принадлежащих ему предприятий составляет 6,2 миллиона евро. Самым ценным семейным активом является соучастие в управлении компании BMGS, капитал которой составляет 22,7 миллиона евро. Стоимость долей капитала, принадлежащих Елене Паре, составляет 1,45 млн евро.
Проживающая в Лиепае семья Кесенфелдсов в этом году продолжает укреплять свою роль в списке самых богатых семей. Айгар Кесенфелдс является истинным выгодоприобретателем в 114 компаниях, общая прибыль которых составляет около 60 миллионов евро. В то же время Линда Кесенфелде является истинным выгодоприобретателем в восьми компаниях с общей прибылью в 28 миллионов евро.
Капитал стоимостью более 79 миллионов евро находится в собственности центрального предприятия семьи Липманов. 43,33% долей капитала Liplat принадлежит Кирову Липману, Филиппу Липману - 35%, а Анне Липман - 21,67%.
Интересно, что в списке самых богатых семей все еще фигурирует семья Каргиных. Бывшие владельцы Parex banka, правда, участвуют в судебных процессах о взыскании убытков в размере многих миллионов евро. В этом году продается семейный дом в Юрмале Villa Adlers, и апелляционная инстанция приняла решение о взыскании более 81 млн евро с бывших владельцев банка - Валерия Каргина и Виктора Красовицкого.
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