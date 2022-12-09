Пт, 9.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Тарифы на газ повысятся для домохозяйств с маленьким потреблением

rus.tvnet.lv/LETA
Тарифы на газ повысятся для домохозяйств с маленьким потреблением
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
В наступающем году можно будет готовить на газовой плите, не опасаясь, что это как-то профинансирует российскую военную машину.
В наступающем году можно будет готовить на газовой плите, не опасаясь, что это как-то профинансирует российскую военную машину. Фото: INA FASSBENDER

Тарифы на природный газ Latvijas gāze снизятся с 1 января 2023 года для домохозяйств с более высоким потреблением, но повысятся для домохозяйств с меньшим потреблением, говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный торговый тариф с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога увеличится с 2023 года на 11% - с 1,8252 евро за кубометр до 2,02508 евро за кубометр.

Для домохозяйств, потребляющих от 250 до 500 кубометров природного газа, окончательный тариф снизится на 31,1% - с 1,6896 евро за кубометр до 1,16354 евро за кубометр.

С другой стороны, для домохозяйств, которые потребляют от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, окончательный тариф снизится на 23,8% - с 1,52715 евро за кубометр до 1,16354 евро за кубометр.

Эти тарифы будут действовать с 1 января 2023 года по 30 апреля 2023 года. При этом будет увеличена фиксированная часть платы за услугу по распределению природного газа.

Фиксированная плата за услугу распределения с НДС для разрешенной нагрузки до шести кубометров в час увеличится на 22% - с 3,27 евро в месяц до 3,99 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 6,1 до 10 кубометров в час плата увеличится на 22,4% - с 8,99 евро в месяц до 11 евро в месяц, для разрешенной нагрузки с 10,1 до 16 кубометров в час - на 22,4% с 14,36 евро в месяц до 17,57 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 16,1 до 25 куб. м в час плата увеличится на 22,3% - с 21,91 евро в месяц до 26,8 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 25,1 до 40 куб. м плата увеличится на 22,3% - с 32,55 евро в месяц до 39,81 евро в месяц.

Для потребителей природного газа с годовым потреблением до 25 000 кубометров тарифы меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх