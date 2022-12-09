Тарифы на газ повысятся для домохозяйств с маленьким потреблением

Фиксированная плата за услугу распределения с НДС для разрешенной нагрузки до шести кубометров в час увеличится на 22% - с 3,27 евро в месяц до 3,99 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 6,1 до 10 кубометров в час плата увеличится на 22,4% - с 8,99 евро в месяц до 11 евро в месяц, для разрешенной нагрузки с 10,1 до 16 кубометров в час - на 22,4% с 14,36 евро в месяц до 17,57 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 16,1 до 25 куб. м в час плата увеличится на 22,3% - с 21,91 евро в месяц до 26,8 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 25,1 до 40 куб. м плата увеличится на 22,3% - с 32,55 евро в месяц до 39,81 евро в месяц.