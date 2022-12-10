Как должен поступать водитель, если дорожный знак занесло снегом и его не видно?

В Латвии за очистку дорожных знаков ответственность несет содержатель дорог, впрочем, во время интенсивного снегопада обеспечить это сложно.

Как свидетельствуют правила Кабинета министров, очистку средств организации дорожного движения от налипшего снега при постоянных погодных условиях, если символы дорожных знаков ясно не читаются, необходимо осуществлять в зависимости от класса содержания дороги: для дорог класса А - это 24 часа, для дорог классов B, C, D - 72 часа, а для дорог класса Е - 96 часов.

Время очистки проезжей части дорог от снега считается с момента, когда снег закончился.

Нужно добавить, что в 138-м пункте правил дорожного движения, связанном с заснеженными дорожными знаками и занесенными снегом дорогами, указано: "Если перед перекрестком не установлены дорожные знаки преимущества, а также если на пересекаемой дороге перед перекрестком не установлены дорожные знаки номер 206 ("Уступи дорогу) или номер 207 ("Дальнейшее движение без остановки запрещено") или же водитель не может установить, какое у дороги покрытие (в темное время суток, при грязи на дороге, снеге и т.д.), водитель транспортного средства должен считать, что он находится на дороге меньшего значения".

Актуальной проблемой зимой остается и чистота номерных знаков транспортных средств. В правилах дорожного движения указано, что номера должны быть чистыми и читаемыми, в противном случае может грозить штраф.