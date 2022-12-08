Если машина стоит больше трех суток, снег нужно убирать и вокруг нее. Штраф немаленький

Оказывается, в правилах по уходу за территорией и содержанию объектов города Риги ясно указано, в какой момент снег вокруг машины становится ответственностью не самоуправления, а владельца машины или ее держателя, и его нужно убрать с проезжей части.

По краям улиц столицы сейчас стоит много машин, которые не двигались долгое время, так как выпало много снега. В результате, вокруг них образовались толстые снежные и ледяные барьеры, которые осложняют не только выезд автомобиля из ловушки в ближайшем будущем, но и могут быть препятствием для движения других транспортных средств или пешеходов.

Факт, который знает далеко не каждый: в 11-м пункте обязующих правил по уходу за территорией и содержанию объектов города Риги ясно указана обязанность владельцев автомобилей и их держателей убирать снег вокруг своих транспортных средств, чтобы он не мешал. В противном случае может быть наложен штраф в размере до 70 штрафных единиц или в размере 350 евро.

Обязующие правила по уходу за территорией и содержанию объектов города Риги:

11. Владельцы или держатели транспортных средств, размещая транспортные средства для стоянки на улице или во дворах на срок более трех суток, обеспечивают очистку территории от снега вокруг транспортного средства в такой мере, чтобы не нарушались движение пешеходов и транспорта, а также уборка улиц и подъездных дорог механическими средствами.

26. За несоблюдение обязующих правил в пунктах 4-9 и 11-13 к физическим лицам применяется предупреждение или денежный штраф до 50 штрафных единиц, для юридических лиц - предупреждение или денежный штраф до 280 штрафных единиц.