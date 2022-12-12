Дидрихсоне о скандальном видео: "Мне хочется малыша спрятать"

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Дидрихсоне ответила всем, кто прокомментировал опубликованное видео. "Просто вывод. Я давно наблюдаю за многими узнаваемыми личностями в Латвии, и они решили не показывать своего малыша. Я знаю многих из них. Я всегда думала - почему? Это такой прекрасный момент, и вот теперь я понимаю...

Я реально хочу сделать тоже самое сейчас. Что бы и как мы бы ни делали, все будет плохо и неправильно. Мне говорят: "Ты хоть понимаешь, что делаешь? Ты мучаешь своего малыша!

На данный момент я хочу малыша спрятать.

Tagad, kad es viņu sāku vairāk rādīt, tad es mazo ne tā turu, es ne tā uz viņu elpoju, es ne tā viņu sabučoju, viņš ne tā ir iegūlies šūpulītī. Man laikam ir labāk neko nerādīt," stāsta Didrihsone teju minūtes ilgā stāstījumā, kas nonācis arī mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Когда я начинаю его показывать, то я не так держу малыша так же, не так дышу на него, я не так его целую, не так укладываю. Наверное, мне лучше ничего не показывать", - пишет Дидрихсоне в соцсетях.

Как сообщалось, 12 июля Элина Дидрихсоне родила первенца.

Напомним, имя Элины Дидрихсоне уже прозвучало в нескольких скандалах.Сказанное инфлюенсером не раз громко обсуждалось в соцсетях. Она много раз попадала в поле зрение PTAC и VID.

Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.