В очередной раз латвийский инфлюенсер Элина Дидрихсон попала под критику общества. На этот раз речь шла об опубликованном видео с сыном, которым пользователи социальных сетей возмутились.
Дидрихсоне о скандальном видео: "Мне хочется малыша спрятать"
Инфлюенсер разместила в своих Instagram-сторис видео, на котором ее пятимесячный сын Джейсон сидит на кровати, но не может удержать равновесие и падает на одеяло. Судя по размещенному видео, это было сделано не менее четырех раз. "Надеюсь, ты улыбнулся, посмотрев на это", - пишет Дидрихсоне.
Однако подписчики Дидрихсоне в Instagram выразили скорее возмущение увиденным.
Gada vecāki balva dodas pie ... pic.twitter.com/VSOuCifzDE— Madara🕊🇺🇦 (@mooneshe) December 9, 2022
Но улыбку у пользователей соцсетей это не вызвало.
Заведующая Клиникой анестезиологии и реанимации Детской клинической университетской больницы Арта Барздиня поясняет: "Быстрые движения головы маленького ребенка вперед и назад, которые слабые мышцы шеи еще не способны ограничить, заставляют мозг сталкиваться с внутренними поверхностями черепа. В результате этого возможны разрывы многих мозговых сосудов".
На сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о "синдроме тряски ребенка" указано, что в первые месяцы жизни система равновесия ребенка еще развивается, из-за чего голова не способна держаться стабильно.
Возможные последствия подобной "тряски" ребенка - черепно-мозговые травмы и связанные с ними последствия (кровотечение, перелом, отек и др.) - умственная отсталость, слепота, потеря слуха, паралич, проблемы с речью и обучением, смерть, сообщается на сайте SPKC.
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Дидрихсоне ответила всем, кто прокомментировал опубликованное видео. "Просто вывод. Я давно наблюдаю за многими узнаваемыми личностями в Латвии, и они решили не показывать своего малыша. Я знаю многих из них. Я всегда думала - почему? Это такой прекрасный момент, и вот теперь я понимаю...
Я реально хочу сделать тоже самое сейчас. Что бы и как мы бы ни делали, все будет плохо и неправильно. Мне говорят: "Ты хоть понимаешь, что делаешь? Ты мучаешь своего малыша!
На данный момент я хочу малыша спрятать.
Tagad, kad es viņu sāku vairāk rādīt, tad es mazo ne tā turu, es ne tā uz viņu elpoju, es ne tā viņu sabučoju, viņš ne tā ir iegūlies šūpulītī. Man laikam ir labāk neko nerādīt," stāsta Didrihsone teju minūtes ilgā stāstījumā, kas nonācis arī mikroblogošanas vietnē "Twitter".
Когда я начинаю его показывать, то я не так держу малыша так же, не так дышу на него, я не так его целую, не так укладываю. Наверное, мне лучше ничего не показывать", - пишет Дидрихсоне в соцсетях.
Как сообщалось, 12 июля Элина Дидрихсоне родила первенца.
Напомним, имя Элины Дидрихсоне уже прозвучало в нескольких скандалах.Сказанное инфлюенсером не раз громко обсуждалось в соцсетях. Она много раз попадала в поле зрение PTAC и VID.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
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