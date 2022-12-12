Во время пандемии Covid-19 продукты, которые не были расфасованы, исчезли с полок магазинов на значительный период времени. Сейчас ситуация та же: во многих продуктовых магазинах выставлены открытые коробки с печеньем, пряниками и другими вкусностями. Каждый может взять в мешочек столько, сколько захочется. Представляют ли такие продукты вирусную угрозу? Поясняет программа Латвийского телевидения 4. studija.
Безопасны ли продукты на развес в магазинах?
"Кто-то может покашлять у этих коробок, осчастливив печенье разными инфекциями и вирусами. Какой-то неосмотрительный покупатель может голыми и грязными руками хватать печенье и класть в мешок", - встревожена зрительница передачи.
"То, что мы как розничный торговец делаем - это тщательно следим за тем, что определено государственным законодательством, а также, например, за тем, на что смотрит Продовольственно-ветеринарная служба, чтобы этот взвешиваемый продукт был безопасным", - прокомментировала ситуацию представительница Rimi Latvia Инга Бите.
Именно для этого для покупателей доступны одноразовые перчатки и щипцы для продуктов, поясняет Бите.
"Все зависит, конечно, от того, какой человек до этого трогал печенье руками, пробовал и клал обратно, и насколько велико количество различных возбудителей на конкретном печенье или любом другом кондитерском изделии, которое находится в свободном доступе", - объясняет специалист по инфекционным заболеваниям Гунта Лайзане.
"Эти патогены, или возбудители болезней, которые долго сохраняются на открытых продуктах, - это больше бактерии", - говорит инфекционист.
Человек со слабым иммунитетом, употребляя "обкашеленные" продукты, может все же заболеть.
Мнение инфекциониста о расфасованных продуктах непоколебимо. "Конечно, я против открытых, взвешиваемых продуктов, которые многие могут потрогать", - говорит Лайзане.
Подробнее - в сюжете программы (на латышском языке):
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