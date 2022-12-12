Безопасны ли продукты на развес в магазинах?

"Кто-то может покашлять у этих коробок, осчастливив печенье разными инфекциями и вирусами. Какой-то неосмотрительный покупатель может голыми и грязными руками хватать печенье и класть в мешок", - встревожена зрительница передачи.

"То, что мы как розничный торговец делаем - это тщательно следим за тем, что определено государственным законодательством, а также, например, за тем, на что смотрит Продовольственно-ветеринарная служба, чтобы этот взвешиваемый продукт был безопасным", - прокомментировала ситуацию представительница Rimi Latvia Инга Бите.

Именно для этого для покупателей доступны одноразовые перчатки и щипцы для продуктов, поясняет Бите.

"Все зависит, конечно, от того, какой человек до этого трогал печенье руками, пробовал и клал обратно, и насколько велико количество различных возбудителей на конкретном печенье или любом другом кондитерском изделии, которое находится в свободном доступе", - объясняет специалист по инфекционным заболеваниям Гунта Лайзане.

"Эти патогены, или возбудители болезней, которые долго сохраняются на открытых продуктах, - это больше бактерии", - говорит инфекционист.

Человек со слабым иммунитетом, употребляя "обкашеленные" продукты, может все же заболеть.

Мнение инфекциониста о расфасованных продуктах непоколебимо. "Конечно, я против открытых, взвешиваемых продуктов, которые многие могут потрогать", - говорит Лайзане.

Подробнее - в сюжете программы (на латышском языке):