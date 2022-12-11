Латвийцам осталось всего два года с пластиковыми мешочками в магазинах? Не будет даже платных? С чем тогда ходить за покупками? До наступления 2025-го времени еще достаточно, но многих уже сейчас возмущают планы Министерства охраны среды. RUS TVNET собрал все важное о грядущем запрете пластиковых пакетов.
Мешочек надо? Все что нужно знать о грядущем запрете
Из-за серьезного вреда для окружающей среды Евросоюз с 2015 года начал борьбу с пластиком, а страны ЕС обязались сократить использование полиэтиленовых пакетов. По планам Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), Латвия с 2025 года должна полностью отказаться от их использования - кульки планируется заменить на упаковку из бумаги и картона или другого сырья из натуральных волокон и биопластика.
Мы что, используем слишком много пакетиков?
Как посмотреть. Глава Департамента охраны среды VARAM Рудите Весере в беседе с RUS TVNET рассказала, что за пять лет потребление неперерабатываемого пластика в Латвии упало на 39%. Это впечатляющая цифра, но она все равно далека от общих целей Евросоюза.
Важен и экономический аспект: с 2021 года за каждый килограмм непереработанного пластика Латвия платит в общий бюджет Евросоюза 80 евроцентов. По подсчетам Департамента охраны среды, в год таким ходом набирается примерно 20 млн евро.
Подождите, пакеты же уже запрещали в 2019 году?
Верно, но только крупные и бесплатные. Сейчас в магазинах доступны небольшие тонкие (не толще 15 микрон - 0,015 мм) пакеты для упаковки нерасфасованных продуктов - круп, печенья, овощей и пр., а на кассах, за деньги - уже большие, среди которых, впрочем, встречаются и "безопасные" пакеты из переработанных пластиковых бутылок, биопластмассы и пр. - они, как правило, имеют специальную маркировку и останутся в ходу после 2025 года.
Кстати, случиться переход может и раньше. В разговоре с Rus.LSM.lv Рудите Весере сказала: "Сейчас мы оцениваем, стоит ли нам дожидаться 2025 года, потому что у нас есть все возможности, чтобы отказаться от пластиковых мешков раньше и продумать использование тонких пакетов".
С чем тогда ходить в магазин?
Что делают на фоне грядущих перемен магазины Латвии? Много и разное. Так, с апреля этого года в магазинах Maxima XXX свежие овощи и фрукты можно упаковывать в бумажные пакеты без дополнительной платы. Но и это не все, подчеркнула директор по торговле Maxima Latvija Эвия Гринберга.
По ее словам, одним из самых популярных видов упаковки в магазинах сети стали большие бумажные пакеты, спрос на которые в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого вырос вдвое. "Конечно, нужно что-то придумать с ягодами, потому что - для этого еще нужно искать решение", - сообщала передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 представитель торговой сети Даце Грава-Бирзака. Также магазин предлагает сумки из перерабатываемого материала, а в крупнейших Maxima клиенты могут покупать готовые кулинарные изделия на развес в собственную тару.
Другую практику в виде эксперимента летом этого года выбрала сеть супермаркетов Rimi - в августе в двух столичных магазинах привычно бесплатные маленькие прозрачные пакеты вдруг оказались платными - по 3 цента за штуку. Но только на 2 месяца. По словам представителей компании, это привело к тому, что покупатели стали чаще приходить за покупками с собственными пакетами. "В Эстонии Rimi, введя плату в 0,05 EUR за пластиковый пакетик, удалось снизить объем использованного пластика на 6 тонн, и покупатели используют различные альтернативы упаковки, - рассказала представитель Rimi Инга Бите.
Продукты, специфика которых это позволяет, Rimi уже сейчас предлагает приобрести в бумажной упаковке (которая продается по более низкой цене), а ассортимент упаковки пополнился более дружественными для окружающей среды альтернативами, в том числе полностью перерабатываемыми пакетиками и сумками из 100% переработанных пластиковых бутылок. Большую часть развесной продукции Rimi также предлагает взвешивать в принесенной с собой посуде.
Lidl Latvija плату за кульки не вводит, но также призывает жителей выбирать повторно используемые пакеты.
В магазинах же полно другой одноразовой тары. Как быть с ней?
В магазинах помимо пластиковых пакетов действительно хватает одноразовых упаковок - это и коробки для салатов, орехов и пр., упаковки сосисок и многое другое. К тому же даже после 2025 года в магазинах останутся привычные бесплатные маленькие ультратонкие пакетики для нерасфасованных товаров. Это логично?
В планах VARAM - со временем разобраться и с этим. Министерство может снять налоговое облегчение с неперерабатываемых упаковок. Маленьким пакетикам, кажется, тоже не спастись - минприроды намерено разобраться и с ними, ведь, в отличие от больших, эти кульки трудно использовать где-нибудь еще - при повторном посещении магазина или в качестве пакета для мусора. Вопрос - во времени. "Я думаю, все возможно", - подытожила представитель VARAM.
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