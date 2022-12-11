Мешочек надо? Все что нужно знать о грядущем запрете

Кстати, случиться переход может и раньше. В разговоре с Rus.LSM.lv Рудите Весере сказала: "Сейчас мы оцениваем, стоит ли нам дожидаться 2025 года, потому что у нас есть все возможности, чтобы отказаться от пластиковых мешков раньше и продумать использование тонких пакетов".

С чем тогда ходить в магазин?

Что делают на фоне грядущих перемен магазины Латвии? Много и разное. Так, с апреля этого года в магазинах Maxima XXX свежие овощи и фрукты можно упаковывать в бумажные пакеты без дополнительной платы. Но и это не все, подчеркнула директор по торговле Maxima Latvija Эвия Гринберга.

По ее словам, одним из самых популярных видов упаковки в магазинах сети стали большие бумажные пакеты, спрос на которые в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого вырос вдвое. "Конечно, нужно что-то придумать с ягодами, потому что - для этого еще нужно искать решение", - сообщала передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 представитель торговой сети Даце Грава-Бирзака. Также магазин предлагает сумки из перерабатываемого материала, а в крупнейших Maxima клиенты могут покупать готовые кулинарные изделия на развес в собственную тару.

Бумажный пакет в магазине Фото: Maxima