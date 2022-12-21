Видео ⟩ Рижане Cellar Cat выпустили новый клип о личной истории про токсичные отношения

Cellar Cat звучат заметно тяжелее, чем прежде. Ребята взяли гитары с более низким строем и дополнительными струнами, а солист Александр добавил в свой арсенал экстремальный вокал. Это подошло и Елизавете, которая известна как своим мягким мелодичным чистым вокалом, так и мощным "расщеплением" звука для экстрим-партий.

"Мы знакомы с Лизой благодаря ее камео в нашем клипе на песню Jericho, где вместо пения она по нашей просьбе сыграла роль диктора новостей. В тот раз было очень приятно и легко работать с ней, и этому совсем не помешало то, что ребята из Morphide живут в Дании. Пару месяцев спустя я ездил в Копенгаген и встретился с ними лично - и мы быстро нашли общий язык. Вместе мы отлично провели время, съездив в красивые места недалеко от Копенгагена.