После успешного релиза мини-альбома Broken Glass в прошлом году, ребята из рижской рок-группы Cellar Cat переосмыслили свое звучание. Они решили не идти по проторенной дорожке и попробовать новые приемы.
Видео ⟩ Рижане Cellar Cat выпустили новый клип о личной истории про токсичные отношения
Результатом экспериментов Cellar Cat стал новый сингл Living Dead. В композиции заметно большое влияние современного альтернативного метала, однако не пропала и отличительная черта группы - в их песнях всегда есть мелодия, которой хочется подпевать.
В записи Living Dead и съемках клипа приняла участие вокалистка датско-латвийского метал-проекта Morphide - Елизавета Жовнерчук (Eissa Morphide).
Cellar Cat звучат заметно тяжелее, чем прежде. Ребята взяли гитары с более низким строем и дополнительными струнами, а солист Александр добавил в свой арсенал экстремальный вокал. Это подошло и Елизавете, которая известна как своим мягким мелодичным чистым вокалом, так и мощным "расщеплением" звука для экстрим-партий.
Александр рассказал, как пришла идея сделать коллаборацию с Елизаветой:
"Мы знакомы с Лизой благодаря ее камео в нашем клипе на песню Jericho, где вместо пения она по нашей просьбе сыграла роль диктора новостей. В тот раз было очень приятно и легко работать с ней, и этому совсем не помешало то, что ребята из Morphide живут в Дании. Пару месяцев спустя я ездил в Копенгаген и встретился с ними лично - и мы быстро нашли общий язык. Вместе мы отлично провели время, съездив в красивые места недалеко от Копенгагена.
Когда уже в Риге мы с Cellar Cat закончили музыку и текст к песне Living Dead, я сразу понял, что вокал Лизы идеально дополнит мою партию, а трек станет только еще лучше! К тому же, получилось не только вместе записать песню, но и вместе снять клип на нее".
Песня и клип рассказывают довольно личную историю токсичных отношений - в которых эмоциональные качели превращают любовь в исступление и безумие. Режиссер Катерина Яковлева смогла прекрасно передать чувство безысходности и неспособности собрать достаточно сил и воли, чтобы вырваться из них на свободу.
Клип был опубликован на канале группы 12 декабря. За неделю его посмотрели 4,5 тысячи человек. Видео было снято за одну ночь в сельском доме в латвийской глубинке. Домик был найден через airbnb, около поселка "Сидрабини" (Sidrabiņi), 60 km за Ригой. В съемках участвовали 8 человек, включая группу из 6 человек.
Внутреннее убранство дома и освещение отлично дополнили тревожную атмосферу, которые хотели передать своей песней музыканты.
Видео: Cellar Cat - Living Dead
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