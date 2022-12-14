Во время выборов в Сейм Латвии актер Андрис Лиелайс обратился к своим избирателям, посетив Земгале. Он был частым гостем на телевидении и активно высказывался в соцсетях, призывая голосовать за партию "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!) и свою кандидатуру. Но на данный момент Лиелайс пропал и о его местонахождении не знают даже самые близкие друзья, сообщило на этой неделе издание Privatā Dzīve.
"С октября отключил все телефоны": Пропал сбежавший из России актер Андрис Лиелайс
Неоднозначно оцененный актер весной сбежал из России в Латвию, отказавшись от российского гражданства, и поддержал Украину.
Лиелайс приехал в Латвию с надеждой на новую жизнь, с размещением ему помогли Рихард и Сармите Пики. Сейчас друзья ничего не знают о местонахождении актера. Есть версии, что он мог вернуться в Россию.
"С октября он отключил все телефоны, закрыл социальные сети и ушел в подполье.
Он очень расстроен провалом на выборах. Многие говорили Андрису, что он выбрал не ту партию.
Но кто мог предсказать такой исход? Андрис сказал мне, что не хочет ни с кем контактировать и ему нужно переосмыслить свою жизнь", - объясняет журналу друг Лиелайса Виестурс Алкснитис, который сам в последний раз коротко общался с ним 2 декабря.
Алкснитис отмечает, что Лиелайсу не предлагали работу в Латвии по его профессии, а он не хотел работать "где-то ниже".
Карьера в России тоже больше невозможна, а счет актера там заблокирован из-за долгов.
"Мы с друзьями смеемся - ждем, когда Андрис снова появится в одной из программ Соловьева. Я очень надеюсь, что ничего подобного не произойдет", - комментирует Алкснитис, высмеивая участие Лиелайса в кремлевских пропагандистских шоу в предыдущие годы.
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