Медведев назвал Эгила Левитса "недопрезидентом марионеточного государства"

Так он отреагировал на предложение Левитса провести международный трибунал по преступлениям России в Украине в Риге.

"Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу - постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", - заявил Медведев.

Он предложил Левитсу "представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично".

"А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу", - добавил Медведев.

Напомним, что в последнее время Медведев чаще всего заметен одиозными высказываниями в своем Telegram-канале. Так, он заявил, что Россия борется с "кучкой безумных нацистов-наркоманов".

О необходимости создания специального международного трибунала с целью расследования преступлений российской агрессии в Украине Левитс говорил еще в ноябре.