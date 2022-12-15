Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев назвал президента Латвии Эгила Левитса "недопрезидентом марионеточного государства". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на РИА "Новости".
Медведев назвал Эгила Левитса "недопрезидентом марионеточного государства"
Так он отреагировал на предложение Левитса провести международный трибунал по преступлениям России в Украине в Риге.
"Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу - постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", - заявил Медведев.
Он предложил Левитсу "представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично".
"А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу", - добавил Медведев.
Напомним, что в последнее время Медведев чаще всего заметен одиозными высказываниями в своем Telegram-канале. Так, он заявил, что Россия борется с "кучкой безумных нацистов-наркоманов".
О необходимости создания специального международного трибунала с целью расследования преступлений российской агрессии в Украине Левитс говорил еще в ноябре.
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