Три месяца назад после многолетней паузы в Литве появились местные телевизионные новости на русском языке. После запрета российских пропагандистских телеканалов бизнес увидел свободную нишу и оперативно отреагировал.
Зачем в Литве запустили местные новости на русском языке?
Никакой напряженности СМИ на русском языке в Литве не вызывают, более того - наряду с литовскими они имеют право на господдержку и не сталкиваются с несоразмерными требованиями, например, в виде аудиодорожки на госязыке, рассказал в эфире "Кто вам платит?" редактор новостной службы ТV3 Plus в Литве Денис Тарасенко.
Зачем Литве новости на русском языке?
Телевизионные новости на русском языке в Литве возродил канал ТV3 Plus, на сегодня это получасовые выпуски по будним дням. В планах - выпуски и на выходных.
По мнению Дениса Тарасенко, запуск новостей на русском языке в Литве был обусловлен развязанной Россией войной в Украине. В Литве, равно как и в Латвии, оперативно запретили российские телеканалы, и образовалась некая ниша, которую стали быстро заполнять пиратские IPTV.
"Не секрет, что ты можешь купить за 5 евро пакет, поставить его и смотреть точно так же Соловьева, Скабееву и кого угодно. И поскольку по интернету все эти вещи очень быстро стали разрастаться, я так понимаю логику этого решения, то ТV3 как коммерческий телеканал без всякой государственной поддержки принял решение сделать из этого коммерческий продукт.
Потому что это логично: если доля российских телеканалов в Литве в лучшие дни достигала и 10%, и 20% - это уже хорошая история для того же рекламодателя, то есть - нормальный рекламный рынок, и почему бы не сделать полностью что-то собственное, домашнее, почему не попытаться взять те позиции, которые были у ретранслируемых российских телеканалов и, в общем, не попробовать сделать из этого бизнес", - развил мысль Тарасенко.
Об отношении государства к СМИ на русском языке
Журналист отметил, что контент на русском языке в целом - не болезненная для Литвы тема.
"У нас ситуация полегче, и нет такой напряженности. Она разряженная, по сути. И, наверно, это можно объяснить просто историческими данными, историей. Тот самый наш нулевой вариант гражданства, который был сразу в Литве. Просто потому, что численность даже не русских, а вообще русскоязычного населения уступает даже польскоязычному населению. То есть это второе нацменьшинство.
Литва все-таки - это по большому счету такое моноэтническое государство, потому что порядка 75-70% - это этнические литовцы. Соответственно, со стороны групп нацменьшинств политики не видят какой-то угрозы. Интеграция произошла гораздо быстрее. То есть все, в принципе, владеют литовским языком, пользуются в том числе информационными источниками", - пояснил редактор новостной службы ТV3 Plus в Литве.
Зачем тогда нужен канал на русском языке, если все владеют литовским? Запрос на такое содержание Тарасенко объясняет "перераспределением", а именно - даже если человек идеально знает государственный язык и полностью интегрирован, он все-таки думает на своем родном языке, ему легче потреблять информацию на своем языке, и первые данные показывают, что многие, кто ранее смотрел новости на литовском языке, теперь переключились на местные на русском языке.
На телевидении продукт ТV3 Plus - пока единственный, в то же время в цифровой среде СМИ на русском языке представлены достаточно хорошо как на национальном, так и на региональном уровне.
"У нас в этом году 3 000 000 евро были разделены между игроками от нашего Государственного фонда поддержки радио, ТВ и прессы. И это были интернет-каналы, бумажные газеты, радиостанции, телевидение. Но это был общий пирог, и какие-то деньги, естественно, ушли в том числе и даже глубоко региональным изданиям. Более того, действительно существуют случаи, когда русскоязычные СМИ в Литве получают финансовую поддержку. И кроме этого большого фонда, у нас есть еще Департамент нацменьшинств, где имеется свой - очень такой скромный, но все равно бюджет, который для медиа на языках нацменьшинств", - обрисовал ситуацию Тарасенко.
Нет в Литве и требования об аудиодорожке на литовском языке для новостного содержания на русском: "Нет, нет, и я перекрестился по этому поводу во время истории "Дождя", потому что я не знал, что у вас такие требования. И я с ужасом говорил уже нашему главному редактору - если бы у нас было такое условие, то, в принципе, и новостей бы не было, потому что мы бы физически не могли бы каждый день успеть и сделать новостной выпуск, и еще как-то обеспечить вот этот перевод. Я не знаю, это переводчиков нанимать, которые в онлайн-режиме разговаривали бы? Знаете, как на конференциях бывает? Нет, такого у нас нет".
Видео: Денис Тарасенко о СМИ на русском в Литве
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