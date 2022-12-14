Кто вам платит? ⟩ Почему Латвия на 7-8 лет отстает от Литвы и Эстонии?

В Латвии - смена правительства. Наконец после прошедших 1 октября выборов политики разделили портфели и сферы влияния. Глава нового Кабмина - все еще бессменный Кришьянис Кариньш от "Нового Единства". В эфире "Кто вам платит?" говорим об экономических достижениях Латвии за последние четыре года - как так вышло, что и Литва, и Эстония обогнали нас по важным показателям.