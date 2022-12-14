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Кто вам платит? ⟩ Почему Латвия на 7-8 лет отстает от Литвы и Эстонии?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Почему Латвия на 7-8 лет отстает от Литвы и Эстонии?
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Кришьянис Кариньш на последнем заседании уходящего правительства
Кришьянис Кариньш на последнем заседании уходящего правительства Фото: Evija Trifanova/LETA

В Латвии - смена правительства. Наконец после прошедших 1 октября выборов политики разделили портфели и сферы влияния. Глава нового Кабмина - все еще бессменный Кришьянис Кариньш от "Нового Единства". В эфире "Кто вам платит?" говорим об экономических достижениях Латвии за последние четыре года - как так вышло, что и Литва, и Эстония обогнали нас по важным показателям.

Гости эфира:

  • Сергей Губин - экономист;
  • Денис Тарасенко - редактор новостной службы ТV3 Plus, Литва.

Темы эфира:

  • Минимальную зарплату в Латвии с 2023 года поднимут до 620 евро. В Литве и Эстонии уже сейчас - 730 евро и 654 евро соответственно. Почему мы так отстаем?
  • По ВВП на душу населения Латвия уже на семь-восемь лет отстает от Вильнюса и Таллинна. В чем причина и где искать решения?
  • В чем сила экономики каждой из стран Балтии и какие у каждой слабые места?
  • "Ресурсное проклятие Латвии" - о транзите, лесе и "русском вопросе", который постоянно на повестке в Латвии.
  • Главные достижения уходящего правительства и приоритеты нового.

Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook. 

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