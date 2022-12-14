В Латвии - смена правительства. Наконец после прошедших 1 октября выборов политики разделили портфели и сферы влияния. Глава нового Кабмина - все еще бессменный Кришьянис Кариньш от "Нового Единства". В эфире "Кто вам платит?" говорим об экономических достижениях Латвии за последние четыре года - как так вышло, что и Литва, и Эстония обогнали нас по важным показателям.
Кто вам платит? ⟩ Почему Латвия на 7-8 лет отстает от Литвы и Эстонии?
Почему Латвия на 7-8 лет отстает от Литвы и Эстонии?
Гости эфира:
- Сергей Губин - экономист;
- Денис Тарасенко - редактор новостной службы ТV3 Plus, Литва.
Темы эфира:
- Минимальную зарплату в Латвии с 2023 года поднимут до 620 евро. В Литве и Эстонии уже сейчас - 730 евро и 654 евро соответственно. Почему мы так отстаем?
- По ВВП на душу населения Латвия уже на семь-восемь лет отстает от Вильнюса и Таллинна. В чем причина и где искать решения?
- В чем сила экономики каждой из стран Балтии и какие у каждой слабые места?
- "Ресурсное проклятие Латвии" - о транзите, лесе и "русском вопросе", который постоянно на повестке в Латвии.
- Главные достижения уходящего правительства и приоритеты нового.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.
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