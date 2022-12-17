Фото ⟩ Сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу

Несколько аэропортов в стране закрыты. Среди них международный аэропорт Куско, который используют туристы, направляющиеся в Мачу-Пикчу.

Аэропорт Куско, третий по величине в стране, был закрыт с понедельника после того, как протестующие попытались штурмовать терминал.

Мэр Мачу-Пикчу сообщил, что в Куско 5000 туристов живут в гостиницах, и ждут возможности покинуть Перу.

Железнодорожное сообщение с Мачу-Пикчу было приостановлено со вторника, 13 декабря, в результате чего 800 туристов застряли в маленьком городке у подножия горы, где расположена цитадель инков.

Ожидается, что армейский вертолет начнет эвакуацию туристов из Мачу-Пикчу в Куско в субботу, 17 декабря.

Около 200 туристов, в основном из США и Европы, прошли пешком от Мачу-Пикчу до Оллантайтамбо, что в 30 километрах, где они могли сесть на поезд до Куско.

Протестующие перекрыли более сотни дорог по всей стране.

Галерея: Сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу

Поскольку протесты продолжаются, Перу объявило чрезвычайное положение

Министр обороны Альберто Отарола заявил, что со вторника, 13 декабря, в Перу вводится чрезвычайное положение, поскольку в стране продолжаются ожесточенные протесты против отставки бывшего президента Педро Кастильо.

В ходе протестов погибли семь человек.

По словам министра, новое чрезвычайное положение объявляется на 30 дней из-за "вандализма и насилия, а также блокпостов".

Кастильо был отстранен от должности и задержан после попытки распустить парламент на прошлой неделе.

Сторонники свергнутого президента требуют его освобождения и проведения новых выборов.

Вооруженные силы Перу во вторник взяли под контроль охрану важных объектов инфраструктуры. Новый президент страны Дина Болуарте призвала к миру.