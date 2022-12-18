Акционеры Baltic International Bank (BIB), который на этой неделе был закрыт банковским регулятором и подвергся обыску полиции, не представили документы, подтверждающие происхождение денег новых вкладчиков банка. Это стало одной из причин, по которой Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) и Европейский центральный банк не одобрили смену собственников банка, выяснила программа De Facto на LTV.
Без документов, без ясности: почему в BIB ворвались люди в масках
Однако происхождение денег было не единственным фактором, приведшим к тому, что FKTK на экстренном заседании в понедельник, 12 декабря, решила закрыть банк. BIB долгое время не был прибыльным, а его система контроля транзакций не соответствовала закону, пояснила председатель FKTK Санта Пургайле.
В свою очередь, обыск сотрудниками Госполиции путем взлома входной двери в банке, а также в домах сотрудников сразу после решения регулятора был связан с расследованием возможного отмывания денег.
Ни Пургайле, ни полиция не объясняют, в чем именно заключается расследование. В полиции сказали лишь, что по делу пока нет задержанных. Однако два источника De Facto назвали в качестве достоверной версию, что уголовный процесс связан с происхождением денег новых акционеров банка.
В начале этого года BIB представил СМИ трех новых инвесторов из Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые якобы вложили в банк 12 млн евро. Помимо прочего, новые акционеры занимаются бизнесом по обмену золота и криптовалют.
"Честно говоря, это было совпадение. Я ищу банк в Европе. Представилась эта возможность. Но первые две недели я особо об этом не думал, даже не прочитал предложение. Потом я все-таки решил это сделать и подумал, что будет интересно сюда инвестировать", - сказал в начале января Латвийскому телевидению владелец нового акционера BIB Migom Investments швейцарец Томас Шаэти.
В марте банк объявил, что его крупнейшим акционером вместо братьев Белоконь станет шейх Хамад бин Халиф бин Мухаммад аль-Нахайян, однако сделка не была одобрена Европейским центральным банком и FKTK.
На вопрос, не было ли понятно и то, какие деньги вложили в BIB новые акционеры, глава FKTK Пургайле ответила следующее: "Да, банк не выполнил "домашнее задание", в том числе и акционеры. Они и банк должны были представить ряд документов, подтверждающих как происхождение средств, так и жизнеспособную будущую стратегию, а также пути улучшения системы управления и внутреннего контроля банка. Таких документов мы не получали".
Что касается Хамада бин Халифа бин Мухаммада аль-Нахайяна, которого хотели представить как крупнейшего акционера банка, общедоступная информация показывает, что когда в начале прошлого года он раздумывал о покупке футбольного клуба в Израиле, там в его богатстве возникли сомнения. Как сообщило бизнес-издание Marker, Футбольная ассоциация Израиля выяснила, что состояние шейха в основном складывается из нереализуемых венесуэльских государственных облигаций. Шейх имеет связи с людьми, занимающимися мошенничеством и отмыванием денег. Ему принадлежат десятки бездействующих компаний.
Нам не удалось получить комментарий банка по поводу новых инвесторов и решения FKTK. Дозвониться ни до закрытого банка, ни до его крупнейшего владельца Валерия Белоконя на этой неделе не удалось.
У BIB также были финансовые проблемы. В начале этого года банк подсчитал, что завершил прошлый год с прибылью в 870 тысяч евро, но после пересчета бухгалтерии выяснилось, что у банка был убыток в размере пяти миллионов евро.
Аудиторы, просматривавшие прошлогодний отчет банка, заметили позиции на миллионы евро, оценка которых была слишком радужной. По мнению аудиторской фирмы BDO, часть кредита, выданного банком кредитной компании в Испании, не подлежит возмещению; клиент с Кипра, имеющий сельскохозяйственные угодья и склад в России, не выполняет свои обязательства; не подлежат возмещению гарантийные деньги, предоставленные физическому лицу для покупки акций американской компании, оказывающей технологические услуги. И это не единственные примеры, упомянутые аудиторами.
Обычно в процессе ликвидации банков выясняется, что вернуть деньги всем кредиторам не представляется возможным. Будет ли на этот раз по-другому? Глава FKTK Пургайле считает, что активы BIB в настоящее время оцениваются надлежащим образом.
После решения Европейского центрального банка об аннулировании лицензии FKTK будет решать, как продолжить процесс закрытия BIB, но, скорее всего, это будет ликвидация банка, а не неплатежеспособность.
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