Без документов, без ясности: почему в BIB ворвались люди в масках

В марте банк объявил, что его крупнейшим акционером вместо братьев Белоконь станет шейх Хамад бин Халиф бин Мухаммад аль-Нахайян, однако сделка не была одобрена Европейским центральным банком и FKTK.

На вопрос, не было ли понятно и то, какие деньги вложили в BIB новые акционеры, глава FKTK Пургайле ответила следующее: "Да, банк не выполнил "домашнее задание", в том числе и акционеры. Они и банк должны были представить ряд документов, подтверждающих как происхождение средств, так и жизнеспособную будущую стратегию, а также пути улучшения системы управления и внутреннего контроля банка. Таких документов мы не получали".

Что касается Хамада бин Халифа бин Мухаммада аль-Нахайяна, которого хотели представить как крупнейшего акционера банка, общедоступная информация показывает, что когда в начале прошлого года он раздумывал о покупке футбольного клуба в Израиле, там в его богатстве возникли сомнения. Как сообщило бизнес-издание Marker, Футбольная ассоциация Израиля выяснила, что состояние шейха в основном складывается из нереализуемых венесуэльских государственных облигаций. Шейх имеет связи с людьми, занимающимися мошенничеством и отмыванием денег. Ему принадлежат десятки бездействующих компаний.

Нам не удалось получить комментарий банка по поводу новых инвесторов и решения FKTK. Дозвониться ни до закрытого банка, ни до его крупнейшего владельца Валерия Белоконя на этой неделе не удалось.