Фото ⟩ В здание Baltic International Bank ворвался спецназ

Как видно на фотографиях, полицейский спецназ ворвался в здание банка разбив входную дверь.

Уже сообщалось, что Совет Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) на внеочередном заседании в понедельник, 12 декабря, принял решение приостановить оказание финансовых услуг Baltic International Bank SE.

FKTK признала Baltic International Bank SE финансовым учреждением, которое находится или будет находиться в состоянии финансовых трудностей (по-английски - failing or likely to fail) и приняла решение не применять меры по урегулированию его деятельности, т.е. не осуществлять меры по стабилизации деятельности банка.

Решение FKTK предусматривает, что 12.12.2022 в 18:00 банк должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, включая проведение платежей клиентов.

Это означает, что с этого момента приостановлены услуги Baltic International Bank SE по обслуживанию карт, интернет-банкингу и платежам. Данное решение было принято с целью предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов клиентов и кредиторов банка.

Галерея: Спецназ в здании Baltic International Bank