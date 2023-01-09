20-летняя Валерия Логина зарабатывает только соцсетями. Начинала девушка с комедийных роликов в TikTok, а теперь уже даже не задумывается над темами. В ее истории самое удивительное, что свои первые видео она начала снимать еще в 12 лет!
Почувствовала популярность, когда меня стали звать крутые бренды: TikTok-звезда Валерия Логина
В интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: тиктокеры" рыжеволосая красавица гордо называет себя TikTok-продюсером. С ее слов, если даже не очень сильно напрягаться и практически ничего не выкладывать на странице, с таким количеством подписчиков, как у нее (а это 815 тысяч!), можно заработать около 500 евро в месяц.
Валерия Логина (@vallerielogina) начинала с комедийных роликов, но сейчас от этого отошла и выкладывает в TikTok все подряд. Самым популярным у девушки был комедийных скетч. Он собрал 7 миллионов просмотров и один миллион лайков.
"TikTok - это развлекательная платформа. Это место, где я могу быть собой!" - считает наша героиня.
Валерия никогда не задумывалась, что она публикует. Для нее TikTok - это было и есть место, где она чувствует себя свободной. В это трудно поверить, но в блогерстве она уже более 7 лет. Свои первые видео Валерия начала снимать еще в школе, когда ей было всего 13 лет. Первые ролики выставлялись на YouTube, когда ей было еще 12. Но тогда одноклассники смеялись над ней. В 13 лет она скачала приложение TikTok, тогда еще у него было другое название - musical.ly, и продолжила снимать то, что ей нравится. Тогда все стало получаться.
Узнаваемость Валерии принесли TikTok-алгоритмы.
Самое ее первое видео в TikTok было комедийным: "У меня почти всегда заходили все комедийные ролики. Узнавать меня начали в 2018 году, когда в TikTok появились рекомендации". Тогда массово стали расти просмотры и подписчики.
Валерия Логина до сих пор не считает себя популярной.
"Я почувствовала себя популярной, когда меня стали звать сниматься крутые бренды в Латвии. И когда я сделала свою первую "сходку", - с улыбкой вспоминает девушка.
Валерию Логину узнают на улице. "Раньше меня на улицах узнавали чаще… Меня узнают, я это вижу, но не подходят", - признается она. Кстати, девушку часто узнают именно из-за ее рыжих волос. "Это уже как клеймо", - подчеркивает она, ведь цвет волос - это часть ее личного бренда.
"Вы представить себе не можете, сколько у меня было сотрудничеств только потому, что у меня рыжие волосы".
Родители очень поддерживают Валерию. Они переживали, когда она ушла с YouTube.
"Родители - мои самые преданные фанаты",
- смеется Валерия, рассказывая, как родные по несколько раз пересматривают ее ролики в TikTok.
Отношения с коллегами-блогерами у нее хорошие, правда, они не так часто снимают что-то вместе, но порой переписываются. Друзей-блогеров у девушки нет. Она связывает это с тем, что у нее есть семья и хорошие друзья вне соцсетей. "Дружить с инфлюенсерами - это не мое…
Пока настоящих друзей там я не нашла".
В Латвии TikTok пока не платит блогерам, а потому заработать там нельзя. Но есть способы.
"Для меня TikTok - это моя полноценная работа.
Но зарабатываю я тем, что перегоняю подписчиков в свой Instagram и зарабатываю там. Я считаю, что TikTok - это отличная платформа, чтобы развить свой личный бренд….
Можно стать TikTok-продюсером, как я. Это моя работа сейчас. Я снимаю TikTok-видео, развиваю соцсети другим компаниям. Так я и зарабатываю", - объясняет Валерия.
@vallerielogina
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"У меня зависимость от сцены", - говорит она о своей любви к выступлениям. Валерия обучалась игре на фортепиано, актерскому мастерству, танцам. Ей нравится быть в центре внимания. Instagram и TikTok это все позволяют. С помощью этих платформ она может оставаться на виду: "Подсаживаешься на этот адреналин и по-другому не можешь".
Конкуренция у тиктокеров в Латвии есть, но она ее не ощущает: "Я перестала запариваться и снимаю в свое удовольствие".
Раньше у нее была цель набрать миллион подписчиков, но сейчас ей это уже не так важно. Валерия хотела бы познакомиться с тиктокерами из других стран, больше общаться, больше полезных контактов получить с помощью этой платформы. Но ее цель - это точно не деньги, а, скорее, развитие личного бренда. Продвигать свое обучение по развитию соцсетей. "Хотелось бы так развивать, чтобы я снимала только в свое удовольствие, а с клиентами работала команда", - отмечает она.
"Делайте то, что вас веселит. Вам должно быть весело", - советует блогер тем, кто хочет начать что-то снимать в TikTok.
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA приглашает латвийских тиктокеров на интервью в рубрику "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
Галерея: Валерия Логина
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