Почувствовала популярность, когда меня стали звать крутые бренды: TikTok-звезда Валерия Логина

В интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: тиктокеры" рыжеволосая красавица гордо называет себя TikTok-продюсером. С ее слов, если даже не очень сильно напрягаться и практически ничего не выкладывать на странице, с таким количеством подписчиков, как у нее (а это 815 тысяч!), можно заработать около 500 евро в месяц.

Валерия Логина (@vallerielogina) начинала с комедийных роликов, но сейчас от этого отошла и выкладывает в TikTok все подряд. Самым популярным у девушки был комедийных скетч. Он собрал 7 миллионов просмотров и один миллион лайков.