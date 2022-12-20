Видео ⟩ Как это выглядит: посадка самолета в Антарктиде

Длина созданной из измельченных камней взлетно-посадочной полосы аэродрома Ротера составляет 900 метров. Здесь временно остаются ученые и персонал поддержки, которые прибывают в Ротеру на судах или самолетах de Havilland Canada Dash с Фолклендских островов или Чили.