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Видео ⟩ Как это выглядит: посадка самолета в Антарктиде

TVNET rus.tvnet.lv
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Как это выглядит: посадка самолета в Антарктиде
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Фото: скриншот видео

Полярный исследователь Энди Шепард в Twitter опубликовал захватывающую запись видео посадки самолета на аэродроме Ротера в Антарктиде.

Длина созданной из измельченных камней взлетно-посадочной полосы аэродрома Ротера составляет 900 метров. Здесь временно остаются ученые и персонал поддержки, которые прибывают в Ротеру на судах или самолетах de Havilland Canada Dash с Фолклендских островов или Чили.

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