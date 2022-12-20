Полярный исследователь Энди Шепард в Twitter опубликовал захватывающую запись видео посадки самолета на аэродроме Ротера в Антарктиде.
Видео ⟩ Как это выглядит: посадка самолета в Антарктиде
Как это выглядит: посадка самолета в Антарктиде
Длина созданной из измельченных камней взлетно-посадочной полосы аэродрома Ротера составляет 900 метров. Здесь временно остаются ученые и персонал поддержки, которые прибывают в Ротеру на судах или самолетах de Havilland Canada Dash с Фолклендских островов или Чили.
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