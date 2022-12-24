В субботу, 24 декабря, западная христианская церковь начинает отмечать Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.
Западный христианский мир отмечает Рождество
О настоящей дате рождения Христа по-прежнему ведутся дискуссии среди исследователей Библии, поскольку в Евангелиях нет точных сведений о дате рождения. Как свидетельствует богослов Климент Александрийский, в Египте в III веке день рождения Иисуса Христа праздновали 25 марта. Другие восточные страны также связывают этот день с весенним солнцестоянием.
Так как на Древнем Востоке началом жизни ребенка начали считать момент его зачатия, в литургической традиции эта дата закрепилась как праздник Благовещения Господня. К этой дате было привязано и празднование рождения Христа 25 декабря, которое в Риме начали отмечать в этот день в начале IV века после окончания гонений на христиан, и эта традиция сохранилась до наших дней.
Чтобы уменьшить это языческое впечатление, христиане начали праздновать 25 декабря как день рождения Иисуса Христа, подтверждая таким образом, что Христос - "свет мира" и "солнце правды". Из Рима эта традиция распространилась в Африке, Испании, Северной Италии, Галлии.
24 декабря в Рождественский сочельник начинается вигилия (от лат. vigilia, бдение), всенощная служба. Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост.
Накануне Рождества вечером положена особая месса, называемая Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia). В самый же день Рождества, 25 декабря, могут быть совершены три различные мессы — Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die), имеющие несколько различные последования и разные чтения Писания. В Средневековье эти три мессы символически рассматривались как три рождения Христа — от Отца прежде всех веков, от Марии в человеческом воплощении и мистически в душах верующих. В некоторых странах Восточной и Центральной Европы эти три мессы именуются ангельской, пастырской и царской по евангельским чтениям, повествующих о поклонении Младенцу соответственно ангелов, пастухов и царей.
Праздник Рождества продолжается восемь дней — с 25 декабря по 1 января — образующих Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря — Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.
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