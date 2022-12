Западный христианский мир отмечает Рождество

Накануне Рождества вечером положена особая месса, называемая Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia). В самый же день Рождества, 25 декабря, могут быть совершены три различные мессы — Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die), имеющие несколько различные последования и разные чтения Писания. В Средневековье эти три мессы символически рассматривались как три рождения Христа — от Отца прежде всех веков, от Марии в человеческом воплощении и мистически в душах верующих. В некоторых странах Восточной и Центральной Европы эти три мессы именуются ангельской, пастырской и царской по евангельским чтениям, повествующих о поклонении Младенцу соответственно ангелов, пастухов и царей.