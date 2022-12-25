Пиратство с размахом: в российских кинотеатрах начали показывать новый "Аватар"

С момента вторжения России в Украину российский рынок покинуло множество зарубежных предприятий и брендов, в том числе и крупнейшие киностудии, например, Disney. Именно этой компании с 2017 года принадлежат права на художественный фильм "Аватар", причем не только на обе части фильма, но и на саму франшизу.

Доходы голливудских кинокомпаний от показа художественных фильмов в России не особо значительны. Как свидетельствует информация Warner Bros., они составляют примерно 5% от общих доходов от фильмов в мире.

Несмотря на это, без популярных американских фильмов дела у российских кинотеатров идут очень плохо. По последним данным, в начале 2022 года в России был закрыт 41% кинотеатров, главная причина - отсутствие контента, так как фильмы российского производства не могут полностью компенсировать дефицит, возникший в результате ухода голливудских студий с российского рынка.

Опасаясь банкротства, некоторые российские кинотеатры еще весной рисковали и показывали американские блокбастеры без лицензии. Несмотря на уход голливудских студий, на больших экранах можно было увидеть последнюю часть фильма "Доктор Стрэндж", "Топ Ган 2: Мэверик" и вторую часть "Черной пантеры".

22 декабря российские кинотеатры начали без лицензии показывать и новый блокбастер "Аватар: Путь воды".

Чтобы нелегально показывать фильм, в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска используется пакет цифрового кино, полученный от "дружественных" стран, например, Казахстана. Это позволяет показывать фильм в хорошем качестве, более того, с дубляжом на русский язык.