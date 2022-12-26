Более 100 лет назад палеонтологи обнаружили Тузою, странное существо, обитавшее вблизи дна океана в кембрийский период. По данным Royal Society Open Science, несколько окаменелостей помогли раскрыть, как выглядело это существо.
Фото ⟩ Много лет назад на Земле жило любопытное существо. Ученые узнали, на что оно было похоже
Тузоя была распространена на территории Китая, Австралии, Чехии и Канады, где и были обнаружены окаменелости, из которых исследователи отобрали наиболее сохранившиеся.
При их изучении было установлено, что эти существа были размером от 8 до 180 миллиметров и напоминали мексиканское блюдо тако.
Доступно около 400 окаменелостей Тузои, но большинство из них плохо сохранились, т.е. большинство окаменелостей не могут помочь понять, на что были похожи мягкие ткани этого существа.
"Найти мягкие ткани в окаменелостях непросто", - говорят исследователи.
Окаменелости, использованные в исследовании, были найдены в Канаде и очень хорошо сохранились благодаря местному климату и условиям окружающей среды.
カンブリア紀の古代生物を復元したらタコスみたいだった件https://t.co/Ek9oGnHZro— カラパイア@不思議と謎の大冒険 (@karapaia) December 19, 2022
100年以上前に発見されて以来、謎に包まれたままだったカンブリア紀の古代生物の姿がとうとう明らかになった。その生物の名を「チュゾイア（Tuzoia）」で… pic.twitter.com/AKsYQpi3VM
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