Фото ⟩ Много лет назад на Земле жило любопытное существо. Ученые узнали, на что оно было похоже

Тузоя была распространена на территории Китая, Австралии, Чехии и Канады, где и были обнаружены окаменелости, из которых исследователи отобрали наиболее сохранившиеся.

При их изучении было установлено, что эти существа были размером от 8 до 180 миллиметров и напоминали мексиканское блюдо тако.

Доступно около 400 окаменелостей Тузои, но большинство из них плохо сохранились, т.е. большинство окаменелостей не могут помочь понять, на что были похожи мягкие ткани этого существа.

"Найти мягкие ткани в окаменелостях непросто", - говорят исследователи.

Окаменелости, использованные в исследовании, были найдены в Канаде и очень хорошо сохранились благодаря местному климату и условиям окружающей среды.