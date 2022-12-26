Латвию пересекает метель: вождение затруднено

Изначально движение в воскресенье было затруднено только по Клайпедскому шоссе (А11) на побережье, сейчас же условия там уже улучшились, но особенно осторожно водителям следует быть почти на всей территории Курземе и Земгале, а также в некоторых частях Видземе.

С середины декабря почти по всей Латвии условия движения на местных дорогах были сложными.

Как сообщалось, вечером в понедельник и в ночь на вторник с юго-запада Латвию пересечет метель, переходящая в дождь, прогнозируют синоптики.

Дороги будут скользкими. Порывы юго-восточного ветра составят 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 19 метров в секунду.

В течение дня во многих регионах страны ожидаются осадки, будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью начнет повышаться и составит днем 0...+4 градуса, на западе Курземе - до +4...+6 градусов.

Галерея: Зима в Риге