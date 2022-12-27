Ушакова рассказала, куда дела плаценту, которую после родов держала в морозилке

В то время Лиене Ушакова демонстрировала в социальных сетях, что пошла по стопам зарубежных звезд, используя плаценту в пищу, что вызвало широкий общественный резонанс.

Вспоминая 2013 год, Лиене задали вопрос - как она использовала плаценту. "Я истратила все сама, но в то время я кормила ребенка грудью, поэтому все хорошее - питательные вещества, витамины, которые я принимала - ребенок тоже принимал", - сказала Лиене.

Лиене Ушакова Фото: Пресс-фото

Она отметила, что плаценту можно превратить в гомеопатические гранулы для последующего повседневного использования. Сама же Лиене использовала ее тогда для приготовления смузи.

Вскоре после родов у молодой мамы побывала и программа Māminņu klubs, и ведущая также попробовала коктейль из плаценты Лиене.

Как оказалось, кумиром Ушаковой в то время была Ким Кардашьян, звезда американского телешоу, которая давала свою плаценту в пищу всей своей семье, чтобы каждый мог получить маленькую частичку эликсира молодости.

Профессор антропологии Университета Невады Даниэль Берешек однажды провел исследование, которое подтвердило, что употребление в пищу плаценты повышает энергию и улучшает состояние кожи, благодаря чему она выглядит моложе.

Напомним, сын Лиене Ушаковой появился на свет в 2013 году. В ноябре этого же года она вышла замуж за Александра Ушакова. Позднее брак распался.

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