Латвийская певица и радиоведущая Лиене Ушакова стала мамой в 2013 году. В то время ее действия шокировали публику - она выпила смузи из плаценты сразу после родов, и этот факт никого не оставил равнодушным. Во программе "Когда они встречаются" (Kad viņas satiekas) Лиене рассказала, как она использовала плаценту, хранившуюся в морозильной камере.
Ушакова рассказала, куда дела плаценту, которую после родов держала в морозилке
В то время Лиене Ушакова демонстрировала в социальных сетях, что пошла по стопам зарубежных звезд, используя плаценту в пищу, что вызвало широкий общественный резонанс.
Вспоминая 2013 год, Лиене задали вопрос - как она использовала плаценту. "Я истратила все сама, но в то время я кормила ребенка грудью, поэтому все хорошее - питательные вещества, витамины, которые я принимала - ребенок тоже принимал", - сказала Лиене.
Она отметила, что плаценту можно превратить в гомеопатические гранулы для последующего повседневного использования. Сама же Лиене использовала ее тогда для приготовления смузи.
Вскоре после родов у молодой мамы побывала и программа Māminņu klubs, и ведущая также попробовала коктейль из плаценты Лиене.
Как оказалось, кумиром Ушаковой в то время была Ким Кардашьян, звезда американского телешоу, которая давала свою плаценту в пищу всей своей семье, чтобы каждый мог получить маленькую частичку эликсира молодости.
Профессор антропологии Университета Невады Даниэль Берешек однажды провел исследование, которое подтвердило, что употребление в пищу плаценты повышает энергию и улучшает состояние кожи, благодаря чему она выглядит моложе.
Напомним, сын Лиене Ушаковой появился на свет в 2013 году. В ноябре этого же года она вышла замуж за Александра Ушакова. Позднее брак распался.
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