Группа The Steel Mustang сняла еще одно музыкальное видео по мотивам популярной книжной и игровой серии "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

"Многие люди до сих пор играют в игру "Ведьмак 3" ("Дикая охота"), у разработчиков которой вышел новый апдейт, улучшающий ту самую игру, и многие фанаты, коими являемся и мы, могут вновь перепройти игру и насладиться всеми красотами созданного виртуального мира Неверленд от cd projekt red", - говорит лидер группы The Steel Mustang Дмитрий Эзау.

Видео: The Witcher 3: Wild Hunt OST - Steel for Humans (Metal/Folk Cover) by Steel Mustang

Дмитрий вновь исполнил роль главного героя - охотника на монстров Геральта. А очаровательной чародейкой Трисс Меригольд стала латвийская рок-певица Наталья Шевчук. В клипе звучит кавер на музыку из игры. Композиция называется "Сталь для людей".

Наталья Шевчук Фото: пресс-фото/Дмитрий Михеев

"В клипе мы хотели показать, что графика может быть хорошей не только в игре, но и в реальной жизни, а также попытаться отобразить славянский мир духов, снятый в Латвии", - отмечает Дмитрий.

Снимали видео на новую камеру Blackmagic. Клип сняли Алекс Спиридонов и Андрей Lieske (Andrew Lieske). Над записью работал Вадим Знаменский, а грим выполнен Кристиной Михайловой. В студийной съемке помогал Дмитрий Михеев, он же делал бэкстейдж-фотографии, которые можно увидеть в галерее.

Галерея: Бэкстейдж-фото со съемок клипа The Steel Mustang