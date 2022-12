Группа The Steel Mustang сняла еще одно музыкальное видео по мотивам популярной книжной и игровой серии "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

"Многие люди до сих пор играют в игру "Ведьмак 3" ("Дикая охота"), у разработчиков которой вышел новый апдейт, улучшающий ту самую игру, и многие фанаты, коими являемся и мы, могут вновь перепройти игру и насладиться всеми красотами созданного виртуального мира Неверленд от cd projekt red", - говорит лидер группы The Steel Mustang Дмитрий Эзау .

Видео: The Witcher 3: Wild Hunt OST - Steel for Humans (Metal/Folk Cover) by Steel Mustang