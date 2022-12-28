С октября, когда умное освещение Tet начало действовать на трех улицах Кипсалы в Риге, удалось сэкономить 77% электроэнергии по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщили RUS TVNET в компании Tet.
Умное освещение на Кипсале позволило сэкономить 77% электроэнергии
В настоящее время 61 осветительный столб на улицах Азенес, Кипсалас и набережной Зунда уже оснащен светодиодными светильниками с низким потреблением электроэнергии, произведенными в Латвии умными контроллерами и датчиками движения.
"В ноябре 2021 года потребление электроэнергии на этих улицах составило 5428 кВтч, а в этом году, благодаря умному освещению, этот показатель был значительно ниже - 1413 кВтч, - рассказывает представитель Tet Том Сталманс. - В денежном выражении счета за электричество могут быть снижены более чем в два раза. А если учесть тарифы на электроэнергию в предыдущем году, то общая экономия финансовых средств будет еще выше".
Нынешняя экономия достигнута за счет дистанционного регулирования яркости освещения - от 100% при наличии движения до 70% при его отсутствии. Tet предусматривает, что с увеличением диапазона регулирования яркости света можно будет повысить объем экономии. Кроме того, на интеллектуальной платформе мониторинга освещения каждый оснащенный умными светильниками столб имеет свой профиль, что позволяет дистанционно управлять каждым из них и адаптировать к потребностям инфраструктуры. Например, для обеспечения безопасности светильники на нерегулируемых пешеходных переходах могут быть настроены на постоянную интенсивность в 100%, в то время как яркость других светильников будет зависеть от наличия движения.
Умное освещение регулирует яркость света в зависимости от интенсивности потока автомобилей и пешеходов, тем самым повышая эффективность потребления электроэнергии. Система разработана таким образом, чтобы ее показатели можно было легко связывать с внешними данными - ценами на бирже Nord Pool, погодными условиями, потреблением в зависимости от времени суток, что позволит постепенно увеличивать экономию.
На столбах с умным освещением размещена информация и QR-код, отсканировав который можно ознакомиться с актуальными данными о потреблении электроэнергии.
Tet планирует протестировать на Кипсале и другие решения для умного города. Начаты работы по созданию базовой станции на 60 ГГц и оборудованию антенн, которые обеспечат беспроводной интернет с оптической скоростью до 1000 Мбит/с. К ним будут подключены камеры со встроенным искусственным интеллектом для тестирования умных стоянок на уровне улиц, а также другие умные технологии в области мобильности и безопасности. Компактные станции мониторинга среды и качества воздуха позволят оценивать качество среды в пределах окрестностей и анализировать потенциальные факторы влияния. Установка и тестирование оборудования будут продолжены и в следующем году. Используемые технологии способны адаптироваться к меняющимся погодным условиям, которые являются одним из существенных вызовов для развития умных городов в Латвии.
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