Умное освещение на Кипсале позволило сэкономить 77% электроэнергии

В настоящее время 61 осветительный столб на улицах Азенес, Кипсалас и набережной Зунда уже оснащен светодиодными светильниками с низким потреблением электроэнергии, произведенными в Латвии умными контроллерами и датчиками движения.

"В ноябре 2021 года потребление электроэнергии на этих улицах составило 5428 кВтч, а в этом году, благодаря умному освещению, этот показатель был значительно ниже - 1413 кВтч, - рассказывает представитель Tet Том Сталманс. - В денежном выражении счета за электричество могут быть снижены более чем в два раза. А если учесть тарифы на электроэнергию в предыдущем году, то общая экономия финансовых средств будет еще выше".