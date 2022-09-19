Компания Tet начинает работу над пилотным проектом умного города на Кипсале и внедряет первое решение - умное освещение. В сотрудничестве с Рижской думой планируется оборудовать несколько улиц Кипсалы различными интеллектуальными технологиями, в числе которых - умное освещение, датчики качества окружающей среды, умные автостоянки, знаки и другие элементы инфраструктуры.
Фото ⟩ На Кипсале появится умное освещение. Экономия - до 90%
Цель проекта - обеспечить устойчивое развитие и повысить энергоэффективность городской среды.
Первое решение - умное освещение - уже внедряется на улицах Кипсалас и Азенес и на набережной Зунда.
Согласно прогнозам компании, решение поможет городу экономить до 90% электроэнергии, используемой для освещения этих улиц.
"Европейский курс на климатическую нейтральность и напряженная ситуация на рынке энергоресурсов побуждают нас искать лучшие решения для повышения энергоэффективности латвийских городов. С помощью этих решений мы надеемся уже в ближайшие месяцы помочь сократить расходы и способствовать повышению общего благосостояния жителей города в будущем. Цель проекта по созданию умного города – протестировать различные решения в реальной городской среде. Это позволит определить, как использовать их максимально эффективно и разумно, чтобы добавленную стоимость решений ощутили не только самоуправления и предприятия, но и каждый житель. Мы благодарны Рижской думе, компании Rīgas gaisma и Рижскому техническому университету за возможность создания такого тестового квартала на Кипсале", – рассказывает Улдис Татарчукс, председатель правления Tet.
По его словам, на первом этапе проекта фонарные столбы на улицах Кипсалас, Азенес и на набережной Зунда оснастили светодиодными светильниками и произведенными в Латвии умными контроллерами, которые повышают энергоэффективность, регулируя степень освещенности в зависимости от интенсивности потока транспорта и пешеходов.
На фонарных столбах, оборудованных умным освещением, будет доступна информация и QR-код, отсканировав который, каждый сможет ознакомиться с данными о потреблении электроэнергии и интенсивности уличного движения.
Технологии умного освещения внедряются в сотрудничестве с муниципальным агентством Rīgas gaisma и Idea Lights - дочерним предприятием компании Draugiem Group, которое ранее внедрило ряд умных решений в Цесисе.
"Разработанное нами решение для умного уличного освещения поможет самоуправлениям экономить средства и повышать экологичность своей деятельности. Каждый город имеет свои особенности, которые определяются пожеланиями и потребностями жителей. Idea Lights предлагает одно из решений, используя которое самоуправления могут проявить заботу как о своих жителях, так и о гостях города. Наши инновационные решения в сочетании с потенциалом Tet и опытом Rīgas gaisma – наиболее короткий путь к созданию современной городской инфраструктуры", – комментирует преимущества сотрудничества Янис Палкавниекс, спикер Draugiem Group.
Следующим этапом, к которому Tet планирует перейти уже в этом году, станет установка систем датчиков, измеряющих качество воздуха, уровень шумов, УФ-излучения, температуру и влажность.
В целях привлечения внимания самоуправлений, предпринимателей и общественности к теме умного города компания Tet в сотрудничестве с Рижским техническим университетом и инновационным движением VEFRESH проведет 29 сентября этого года конференцию "Умные города", принять участие в которой как очно, так и онлайн можно будет по предварительной регистрации.
Торжественная демонстрация умного освещения состоится 29 сентября в 19:30.
Вечернее мероприятие, в котором примет участие также мэр Риги Мартиньш Стакис, пройдет на автостоянке, расположенной за зданием Факультета архитектуры РТУ (улица Кипсалас, 6). Присутствовать на мероприятии смогут все желающие – как рижане, так и гости города. После презентации умного освещения гостей ждет концерт популярной латышской группы RAUM.
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