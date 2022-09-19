Фото ⟩ На Кипсале появится умное освещение. Экономия - до 90%

На фонарных столбах, оборудованных умным освещением, будет доступна информация и QR-код, отсканировав который, каждый сможет ознакомиться с данными о потреблении электроэнергии и интенсивности уличного движения.

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Технологии умного освещения внедряются в сотрудничестве с муниципальным агентством Rīgas gaisma и Idea Lights - дочерним предприятием компании Draugiem Group, которое ранее внедрило ряд умных решений в Цесисе.

"Разработанное нами решение для умного уличного освещения поможет самоуправлениям экономить средства и повышать экологичность своей деятельности. Каждый город имеет свои особенности, которые определяются пожеланиями и потребностями жителей. Idea Lights предлагает одно из решений, используя которое самоуправления могут проявить заботу как о своих жителях, так и о гостях города. Наши инновационные решения в сочетании с потенциалом Tet и опытом Rīgas gaisma – наиболее короткий путь к созданию современной городской инфраструктуры", – комментирует преимущества сотрудничества Янис Палкавниекс, спикер Draugiem Group.

Следующим этапом, к которому Tet планирует перейти уже в этом году, станет установка систем датчиков, измеряющих качество воздуха, уровень шумов, УФ-излучения, температуру и влажность.

В целях привлечения внимания самоуправлений, предпринимателей и общественности к теме умного города компания Tet в сотрудничестве с Рижским техническим университетом и инновационным движением VEFRESH проведет 29 сентября этого года конференцию "Умные города", принять участие в которой как очно, так и онлайн можно будет по предварительной регистрации.

Торжественная демонстрация умного освещения состоится 29 сентября в 19:30.

Вечернее мероприятие, в котором примет участие также мэр Риги Мартиньш Стакис, пройдет на автостоянке, расположенной за зданием Факультета архитектуры РТУ (улица Кипсалас, 6). Присутствовать на мероприятии смогут все желающие – как рижане, так и гости города. После презентации умного освещения гостей ждет концерт популярной латышской группы RAUM.