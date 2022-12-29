Видео ⟩ Посетитель Рижского зоопарка бросил капустный лист в жирафа. Это могло кончиться трагично

Вчера ​​камеры наблюдения зоопарка зафиксировали "неприятный инцидент" - посетитель бросил крупный предмет в вольер к жирафу Вакилии, чтобы вызвать у животного интерес, тем самым нарушив правила внутреннего распорядка зоопарка и подвергнув опасности здоровье и даже жизнь обитателя зоопарка. Позже объект был идентифицирован как капустный лист.

Поскольку Вакилия лежала на земле, она могла испугаться, и пыталась вскочить, что является очень неуклюжим процессом для этих животных, поэтому она могла получить травму и пораниться об забор, подчеркивают сотрудники зоопарка.

В свою очередь, самовольное кормление нарушает метаболический баланс обитателей зоопарка, что может привести к развитию проблем пищеварительного тракта и воспалению кишечника, что в некоторых случаях может привести к гибели животного.

Зоопарк призывает не кормить животных.

Также неприемлемо утверждение посетителей, что это только морковка, капуста или яблоко, так как длительное употребление одного вида лакомства в больших количествах приводит к перепроизводству некоторых питательных веществ в организме животного и ощущению сытости. Поэтому он не доедает нужную порцию корма, с которой не принимает многие необходимые ему питательные вещества.

Животное постепенно становится апатичным, у него болит живот, может быть понос, шерсть становится тусклой и выглядит выщипанной. В более тяжелых случаях последствия, как говорят, печальны, отмечают сотрудники зоопарка.

Зоопарк напомнил о северном олене Меркурии, погибшем пару лет назад из-за самовольного кормления.

Видео: Инцидент в зоопарке