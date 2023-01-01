Видео ⟩ Рижские музыканты объединились, чтобы поздравить людей с Новым годом!

Рижский музыкант записал праздничную песню All I Want For Christmas. Как и два года назад, он предложил любому желающему прислать короткие видео, чтобы сделать клип о том, как люди отмечают Новый год у себя дома.

В результате Алекс получил около 75 коротких видео. Ролики были присланы со всего мира: из Латвии, Испании, Великобритании, Норвегии, Мексики и т.п. На монтаж большого праздничного клипа ушло около 10 часов:

"Главная идея клипа в том, чтобы быть ближе друг к другу, и нести в этот мир тепло, доброту и отзывчивость. У каждого должен быть шанс показать себя, каждый имеет право быть услышанным и получить поддержку!".

"В новом году я желаю нам всем быть смелыми (в плане наших желаний и мечт). Не откладывать свои интересы и цели на потом. Ставить себе высокие планки и не соглашаться на меньшее. Я желаю нам всем быть человечными и добрыми друг к другу. Желаю каждому задуматься, тем ли он заниматься, чем и правда хочет. И начать действовать!" - сказал Алекс.