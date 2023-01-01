Рижский музыкант и аранжировщик Алекс Лещинский (Alex Leschinsky) два года назад в новогоднюю ночь выпустил клип, в котором снялись 50 человек, а на этот раз он придумал пригласить в ролик еще больше людей.
Видео ⟩ Рижские музыканты объединились, чтобы поздравить людей с Новым годом!
"Пусть это станет классной новогодней традицией!" - говорит Алекс Лещинский.
Рижский музыкант записал праздничную песню All I Want For Christmas. Как и два года назад, он предложил любому желающему прислать короткие видео, чтобы сделать клип о том, как люди отмечают Новый год у себя дома.
В результате Алекс получил около 75 коротких видео. Ролики были присланы со всего мира: из Латвии, Испании, Великобритании, Норвегии, Мексики и т.п. На монтаж большого праздничного клипа ушло около 10 часов:
"Главная идея клипа в том, чтобы быть ближе друг к другу, и нести в этот мир тепло, доброту и отзывчивость. У каждого должен быть шанс показать себя, каждый имеет право быть услышанным и получить поддержку!".
"В новом году я желаю нам всем быть смелыми (в плане наших желаний и мечт). Не откладывать свои интересы и цели на потом. Ставить себе высокие планки и не соглашаться на меньшее. Я желаю нам всем быть человечными и добрыми друг к другу. Желаю каждому задуматься, тем ли он заниматься, чем и правда хочет. И начать действовать!" - сказал Алекс.
На этот раз в создании песни принял солист и гитарист известной латвийской метал-группы Stagnant Project Павел Рутковский.
Видео: Алекс Лещинский - All I Want For Christmas
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